Kennys Palacios debutó en la pista del Bailando y su bailarina se llevó todos los elogios

Este viernes se llevó a cabo una nueva gala del Bailando 2023 donde tres parejas se presentaron en la pista del ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América. Fernanda Sosa, la influencer uruguaya, Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara y la tiktoker Julieta Castro bailaron la coreografía que habían preparado y se enfrentaron al jurado compuesto por Carolina Pampita Ardohain, Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito.

Si bien fue Kennys el convocado por la producción para ser figura en la pista, su bailarina Morena Sánchez que tiene solo 18 años se llevó todas las miradas, causó furor y logró que su compañero se llevara el mejor puntaje en lo que iba de la noche y de todos los participantes hasta el momento. Luego Juli Castro y su bailarín Rodrigo Avellaneda lo superó con 25 puntos mientras que ellos hicieron 22.

Cabe destacar que el programa se grabó el jueves mientras la selección argentina disputaba su primer partido de las eliminatorias para el Mundial 2026. Al ya saber lo que iba a ocurrir el viernes al aire, el periodista de espectáculos y también jurado Ángel de Brito, adelantó algo de lo que se iba a ver esa noche y llenó de elogios a la joven mendocina. “Morena Sánchez. Recuerden este nombre. Llegó desde Mendoza para romperla”, escribió el conductor de LAM en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, cuando ya se vio la transmisión, en la devolución el periodista la llenó de elogios: “Es de las mejores bailarinas que vi en esta pista. Hacía mucho tiempo que no veía tanto talento, carisma, ángel, potencia. Está al nivel de Laurita Fernández, Lourdes Sánchez y muchas más”, sostuvo de Brito que le puso un diez.

“Esto es un sueño, venir desde Mendoza, la verdad estoy muy contenta de estar acá, escucharte a vos desde que era chiquitita para mi es un honor y estoy muy agradecida”, expresó Morena Sánchez tras la devolución de Ángel y mirándolo a Marcelo Tinelli con los ojos llenos de lágrimas. Es que la joven no pudo contener la emoción de todo lo que le estaba pasando.

Luego llegó el turno de Pampita quien también felicitó a la joven bailarina: “No pude evitar distraerme, no podía con tanta perfección, una genia”, confesó la modelo. También, fue Moria quien lagrimeó cuando presentaron a los padres de Morena y la madre de la adolescente confirmó que la acompaña en su carrera desde que tiene tres años. “Cuánta emoción por favor, me hizo acordar cuando estudiaba danza y mi mamá me llevaba, qué lindo ese vínculo”, sostuvo la jurado.

En tanto, Marcelo Polino también les dedicó unas lindas palabras a ambos y lo felicitó a Kennys por haber podido ir al ritmo de la adolescente. Tras la devolución de los cuatro donde Ángel de Brito les puso un diez, Pampita puso su voto secreto, Moria Casán mostró el número 8 y Marcelo Polino cerró con un 4, la pareja se consagró con 22 puntos y fueron el segundo puntaje más alto en lo que va de la primera ronda.

Al ver la emoción de su compañera, Kennys no pudo evitar las lágrimas y exteriorizó cómo se sentía al respecto. “La entiendo porque todos soñamos estar donde queremos, en mi caso también. Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de Claudio Cosano y siempre te veía llegar a vos (Pampita), a Luciana, mucha gente, y yo decía: ‘Wow quiero trabajar con esa gente’”, comenzó diciendo el estilista con la voz entrecortada.

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, agregó feliz por sus logros profesionales. En tanto, Palacios concluyó agradecido: “Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero sí, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”.

