La campaña de vacunación del fútbol comenzó Uruguay y Paraguay

Nuevamente el fútbol sudamericano pone el brazo, en este caso, para recibir la vacuna. Los planteles masculino y femenino de primera división, árbitros y funcionarios de la AUF y la APF serán inoculados hoy con la primera dosis de Sinovac en el Estadio Centenario. La vacunación se extenderá hasta el viernes.

Es un día histórico para el fútbol sudamericano y mucho más para la Conmebol.

Empezó la campaña de vacunación que pretende inocular a los planteles de Primera división, las Selecciones y los empleados de cada una de las Asociaciones miembro de la Conmebol.

El puntapié inicial se dio hoy en el Estadio Centenario. Pasarán a poner el hombro, entre hoy y mañana, los planteles de primera división masculino y femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP). Además, se vacunará a los árbitros de ambos países, y el personal de cada una de las asociaciones.

La vacunación será en el Estadio Centenario para los uruguayos y en la sede la AFP para los guaraníes. Además, la Conmebol autorizó a la AUF para que también puedan inocular a los planteles de fútbol sala de Peñarol y Nacional que participarán de la Copa Libertadores de la especialidad que se disputará a partir del 15 de mayo. Lo mismo ocurrirá con la selección de fútbol playa que va a competir por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, celebró el inicio de la campaña en su cuenta de Twitter: “¡La AUF comenzó la vacunación en el fútbol uruguayo! Felicitaciones al presidente Nacho Alonso y equipo. Ante tan buena noticia, no puedo dejar de recordar y agradecer al presidente Luis Lacalle Pou, sin cuya colaboración no hubiéramos accedido a la empresa”. También lo hizo al celebrar el inicio de la inoculación en tierras guaraníes.

En cuanto a la distribución de vacunas hacia el resto del continente, todavía están terminando de definir los protocolos, sumado a que las asociaciones miembro tienen que acondicionar las instalaciones, tanto para la recepción como la aplicación de las dosis.

Vale destacar que en Argentina, por ejemplo, no se sabe si se podrán utilizar debido a que el producto de Sinovac que aún no fue aprobada por la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

