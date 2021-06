La carne, la leche y el aceite, entre los productos que más suben de precios

Compartir

Vecinos de distintos puntos de la ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO, aseguraron que cada vez se les hace más difícil llegar a fin de mes, teniendo en cuenta la inflación galopante que afecta a la economía argentina. En ese sentido coincidieron que gastan alrededor de 10 mil pesos en una compra mensual de supermercado y que la carne, la leche y el aceite, están entre los productos que más suben de precio.

“Cada vez sale más caro llegar a fin de mes, en mi caso voy comprando de a poco a medida que voy necesitando”, contó un vecino cuando salía de un supermercado donde había gastado $3800 “en tres bolsitas, compré leche, azúcar y harina y sumó eso, todo está muy caro, lo que más sube es la leche, eso me sorprendió porque la estaba comprando a 85 pesos y ahora está 120 el litro, los lácteos en general están caros, cuando hace frío suben de precio”, acotó.

“Hay otros productos que también tienen esas subas muy altas, por ejemplo, el pollo que está casi 200 pesos el muslo cuando valía 130 pesos más o menos. Para llegar a fin de mes vamos haciendo malabares, a veces hay que dejar de comprar otras cosas para poder llegar y dedicarse únicamente a lo esencial”, subrayó el hombre.

De la misma forma otra mujer dijo que “por mes gasto más de 10 mil pesos entre carne y demás, compro para todo el mes, vivo sola y por eso gasto más de ese importe. Veo que la carne subió un montón, el aceite y la leche también, subieron muchísimo. Leche ya no tomo y aceite uso apenas, cuidando mucho porque está carísimo la verdad”.

“Para asado ya no nos da el cuero, es una vez por mes, ya no se come todos los domingos. También está el tema de los impuestos, me está costando muchísimo llegar a fin de mes y más la luz y los otros impuestos que tenemos que pagar va sumando, yo pago más de 3 mil pesos de luz y es mucho, no me quiero imaginar si tuviera un negocio, es mucha plata la que pagamos en eso”, lamentó.

Otra vecina consultada relató que “por mes gasto lo que tengo porque no trabajo, nosotros no tenemos sueldos, somos los dos con mi marido y lo que hacemos en el día es para comer, hacemos cualquier cosa para vender y así salimos adelante. Nosotros por ejemplo gastamos mil pesos por día, compramos para la comida, pan, lo que nos alcanza. Comemos un guiso al mediodía y si nos cobra cenamos o sino tomamos un mate cocido no queda otra, hay que sobrevivir”.

“Llegamos a fin de mes trabajando, yo lavo ropa y mi marido hace changas, es la única manera”, acotó.

Seguidamente, otra vecina consultada expresó que “10 mil sí o sí gasto por mes, yo soy sola, pero gasto esa plata porque tengo mis hijos y necesitan, ellos no tienen un trabajo seguro, una como madre siempre tiene abiertas las puertas para ayudarlos. Todo está caro, ahora solo llevo 5 mil pesos de carne que no es de primera, si mis hijos tienen para comer me dura unos 20 días o sino menos. En el resto de mercadería unos 5 mil o 4 mil pesos solo en cosas de limpieza, lavandina, detergente”.

“En mi caso hago una compra mensual, una vez al mes cuando cobro ya voy a comprar, del banco al super y a la carnicería. Cada vez cuesta un poco más, la carne este mes aumentó un montón y llevo menos, los otros productos por ahí no suben tanto, el aceite sí subió mucho de precio, aceite y yerba es lo que más compramos, sin el mate no andamos, por lo menos el mate nos acompaña”, señaló la mujer.

