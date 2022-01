La China Suárez blanqueó su romance con el español Armando Mena Navareño

Compartir

La actriz viajó a Madrid y se reencontró con Armando Mena Navareño, el empresario con el que se la había vinculado en medio del Wandagate

Sin dudas, fue la protagonista del escándalo de 2021. Es que, luego de que en el mes de octubre se la señalara como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Eugenia La China Suárez no pudo esquivar ser el centro de los portales de espectáculos y, cansada de esa situación, publicó en aquél entonces un contundente descargo. Luego, continuó utilizando las redes para promocionar sus trabajos y compartir algunas imágenes de sus hijos, pero desde principios de año llamó la atención su ausencia en Instagram, donde era una usuaria muy activa.

Lo cierto es que ese silencio se rompió este martes, cuando la actriz decidió mostrarle a sus casi 6 millones de seguidores una postal en la que parece blanquear su nuevo romance con el español Armando Mena Navareño, a quien habría conocido cuando fue a Madrid a rodar el filme Objetos. El primero en publicar la foto, en la que se los ve abrazados y con ropa de abrigo, fue el empresario, y le sumó dos emojis: un corazón y un fueguito. Ella, por su parte, le comentó la foto con los mismos emoticones y la reposteó en sus stories, lo que da a entender que ambos estarían blanqueando su relación amorosa.

A principios de noviembre, en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito, habían mostrado la primera foto de la ex Casi Ángeles muy acaramelada con su nuevo amor. La periodista Maite Peñoñori aseguró: “Hace rato que se viene hablando de este rumor, pero claro, cuando pasó todo lo de Wanda y lo de Icardi quedó sepultado por la montaña de cosas que se dijeron, pero parece que esto siguió con el tiempo”.

La primera en hablar de este romance fue Estefanía Berardi, la panelista del ciclo Mañanísima que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, quien comentó en sus redes sociales las llamativas coincidencias entre los protagonistas y, sobre todo, su intercambio en las redes. En Instagram, Armando utiliza el usuario @armandounamoto, haciendo referencia a la empresa de rodados que tiene. Y en su biografía solo lleva escrito “Cosas que corren”. La periodista sumó la información de que la actriz argentina le dio like a una publicación que data del 2016, pero que recién comenzó a seguirlo en octubre.

Luego de haber pasado las Fiestas de Fin de Año en la casa de su amiga Natalia Antolín en Uruguay, donde aprovechó para relajarse y disfrutar de la naturaleza, Eugenia hizo sus valijas y cambió las altas temperaturas de Buenos Aires por el invierno del país ibérico. Y todo indicaría que, más allá de sus compromisos laborales, su intención era reencontrarse con el joven español. Según afirman, la actriz quiere instalarse en ese país, por lo que estaría buscando nuevas oportunidades allí, aunque también necesitaría el permiso de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

Mientras tanto, el actor chileno blanqueó su romance con Eli Sulichín,, a quien conoció en el bautismo de Ana García Moritán, la hija de Carolina Pampita Ardohain. Invitado al festejo, Vicuña habría quedado subyugado al conocer a esta joven de 32 años, hija de un banquero, quien en los últimos tiempos entabló una gran amistad con la ex jurado de ShowMatch. Y, desde ese momento, habrían comenzado una relación que habría contado con el visto bueno de la propia conductora.

