La conmovedora despedida Fito Páez a Rita Lee: «Trajiste alegría y libertad a este mundo»

El rosarino le dedicó emotivas palabras a la brasileña, cuya muerte causó profunda tristeza en su país. La canción que grabaron juntos hace 20 años

Rita Lee, una de las artistas más reconocidas de Brasil y conocida como La Reina del Rock, falleció en la noche del lunes en su residencia en la ciudad de San Pablo. Tenía 75 años, luchaba contra un cáncer de pulmón y la información trascendió durante la mañana del martes, cuando lo confirmó oficialmente la familia. El país de la alegría permanente se permitió un momento de duelo para llorarla, y de inmediato la recordó con sus canciones, su irreverencia y sus coloridos looks que acompañaron su producción musical desde finales de los ‘60.

De inmediato, las redes sociales se manifestaron para recordar a la intérprete de clásicos como “Lanca perfume” o “Manía de vocé”, una de las más grandes artistas de su país. El presidente Lula Da Silva, colegas de siempre, y clubes de fútbol como el Corinthians de San Pablo y el Internacional de Porto Alegre se sumaron a los miles de anónimos que le dejaron sus condolencias y le agradecieron por su estatura artística de seis décadas.

Admirador de la música brasileña desde su más tierna edad, Fito Páez también se volcó a sus redes para dejar unas palabras para la paulista. “¡Rita, mi amor! Tu sonrisa y tu música trajeron alegría y libertad a este mundo”, escribió el rosarino en su Instagram junto a una foto de la histórica cantante de Os Mutantes.

“Todos los que te amamos perdimos una artista y una persona invaluable. Miembro central de la cultura rock brasilera, Rita se dedicó a descontracturar todas las contracciones de la sociedad con gracia, humor y su voz encantadora”, continuó Páez, poniendo en contexto la obra de la brasileña. Y cerró a puro elogio: “Paulista nuclear, tropicalista y mutante medular. ¡Te vamos a extrañar mucho chiquita hermosa! ¡Santa Rita de Sampa!”.

Vale recordar que en Naturaleza sangre, su disco publicado en 2003, Páez invitó a Rita Lee y a su histórico compañero Roberto de Carvalho para tocar en la canción “Ojos rojos”. Con la compañía del uruguayo Hugo Fattoruso en los teclados, conformaron un verdadero dream team de esta parte del mundo, en el contexto de un álbum que también cuenta con las participaciones de Charly García y Luis Alberto Spinetta.

Un año antes, la paulista había actuado por primera vez en nuestro país, donde presentó las canciones de su trabajo Bossa ‘n Beatles -versiones de los Fab Four en clave de bossa, incluso con traducciones al portugués-, y clásicos de una carrera que comenzó a finales de los ‘60. Durante el show, Charly García subió a escena y el lenguaje universal de la beatlemanía los unió en versiones, precisamente, descontracturadas, de “Help” y “Love me do”.

La noticia que enlutó a un país

“Anunciamos el fallecimiento de Rita Lee, en su residencia, en São Paulo, a última hora de la noche de ayer y rodeada de todo el amor de su familia, como ella siempre quiso”, fue el mensaje publicado por la familia en el Instagram oficial de la artista para dar a conocer su deceso. Sus restos serán velados a partir de este miércoles en el Planetario del Parque Ibirapuera de la capital paulista. Tenía 75 años, mas de 47 junto a Roberto de Carvalho, su socio en la música y en la vida, y padre de sus tres hijos.

Ganadora de innumerables premios, entre los cuales dos Grammy Latino, Rita Lee poseía un don especial con la música. Además de cantar, tocaba piano, flauta, banjo, armónica, sintetizador y las guitarras clásica y eléctrica. Aunque el rock fue el género base de su carrera profesional, la cantautora también incursionó en el pop, la bossa nova, la electrónica y el ‘new wave’.