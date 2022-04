La Corte Suprema anuló todo lo actuado por el juez federal de Paraná

Compartir

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró nulo todo lo que hizo el juez federal de Paraná Daniel Alonso por haber frenado la designación de dos representantes del Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura. “El magistrado se alzó de manera flagrante y directa contra un pronunciamiento firme de este Tribunal pretendiendo imposibilitar su cumplimiento”, sostuvo la Corte en un fallo al que accedió Infobae.

El máximo tribunal señaló que Alonso actuó “con una notoria ignorancia del derecho vigente y de los precedentes de este Tribunal” y le ordenó que archive el amparo que inició el diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto. También la Corte le informó su resolución al Consejo “a fin de que evalúe la conducta del magistrado”. La resolución de la Corte, que lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, se dictó horas después de una primera en la que el máximo tribunal puso en vigencia el nuevo Consejo de 20 miembros, con Rosatti como presidente del cuerpo y ordenó la jura de sus nuevos integrantes. El efecto inmediato es que ahora el Congreso no tiene ningún impedimento legal para designar a sus representantes en el Consejo, el órgano encargado de la selección y acusación de magistrados nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial.

Tanto este fallo como el que asumió la Corte la conducción del Consejo no contó con la firma de Ricardo Lorenzetti porque el 30 de marzo solicitó y recibió la autorización de sus otros colegas del tribunal para participar -del 18 al 22 de abril- de la conferencia “Culture and Law”, a cargo de la International Academy of Comparative Law y la Mexican Center of Uniform Law, como así también para un encuentro sobre nuevo constitucionalismo y medio ambiente. La solicitud fue enviada y aprobada el mes pasado, mucho antes de que los acontecimientos en torno al Consejo de la Magistratura tomaran el rumbo que tomaron, con la resistencia del kirchnerismo de aceptar el fallo de la Corte y el fallo polémico de un juez en Paraná.

El juez Alonso dictó una medida precautelar en la que le ordenó a Cristina Kirchner, como presidenta del Senado, y a Sergio Massa, como titular de Diputados, que se abstengan de designar a dos representantes del Congreso en el Consejo. Fue a pedido de Casaretto que inició un amparo para que se ordene al Poder Legislativo dictar una ley para crear un nuevo Consejo y que no se integre con 20 miembros.

