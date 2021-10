La cruda reflexión de Thierry Henry sobre Messi y el PSG

Compartir

Ya han pasado casi tres meses desde el arribo de Lionel Messi al París Saint-Germain (PSG) y hasta el momento poco se ha visto del Dream Team que ha conformado el conjunto francés con figuras como Neymar, Kylian Mbappé y Ángel Di María. Pese a que los resultados lo acompañan (es líder de la Ligue 1 y en la Champions League ha vencido nada menos que al Manchester City) el equipo está lejos del nivel que se esperaba y varios analistas dan su punto de vista para intentar explicar por qué las estrellas no brillan.

Thierry Henry, quien supo ser uno de los mejores jugadores del planeta y que en la actualidad se desempeña como ayudante de Roberto Martínez en la selección de Bélgica, fue consultado sobre este asunto y no dudó en opinar. El hombre que fue campeón del Mundo con Francia en 2006 conoce muy bien a Messi, con quien coincidió en el Barcelona y ganó la Champions League 2009.

Por eso, sostuvo que Mauricio Pochettino debe lograr que La Pulga sea el eje del juego y para eso debe sacarlo de la banda derecha, en donde suele colocarlo: “Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el centro. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos”, sostuvo en diálogo con Amazon.

En este sentido, insistió: “No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. (…) No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia”. De esta forma, el ex artillero del Arsenal remarcó que un cambio posicional puede ser la clave, pero también hizo una reflexión aún más profunda.

“Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian (Mbappé). Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian”, en este punto, agregó: “En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores”.

Pochettino tiene el deber de lograr que sus grandes figuras se conviertan en engranajes de un sistema de juego que sea temible para sus adversarios, pero hasta ahora no lo ha logrado. En general, y cuando ha tenido a sus estrellas disponibles, ha colocado a Neymar por el medio con Mbappé como referencia de área, a Messi por derecha y a Di María por izquierda. Sin embargo, estas posiciones no son fijas y suelen alternarse, por eso muchas veces Ángel sorprende por derecha, Kylian por izquierda y hasta Messi de falso nueve.

