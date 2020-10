La Defensoría informó que la estafa a la jubilada de Laguna Blanca asciende a $ 615 mil

Compartir

Se prosigue con la investigación policial y judicial, y se solicita a todas las personas, a no brindar ningún dato mediante teléfonos, ni por correos electrónicos de sus claves de cuentas bancarias, aun cuando se presenten como empleados del ANSES o del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Ante el aumento en el uso de canales electrónicos propios de las medidas de aislamiento aplicadas desde el 20 de marzo pasado, la Defensoría del Pueblo advierte que las estafas telefónicas y digitales proliferan buscando en los adultos mayores y en las franjas más vulnerables a sus víctimas.

Es por ello que se designó a una Asesora Letrada la cual inició oportunamente, una serie de gestiones y recopilación de antecedentes, todos ellos relacionados a la estafa sufrida por una jubilada que reside en la localidad de Laguna Blanca que mediante engaños, “el día jueves 7 de octubre cerca de las 14 hs, recibió un llamado telefónico a su celular particular desde un número con característica de Buenos Aires y donde supuestamente una mujer que se identificó como personal del ANSES, y siendo que esta última poseía todos los datos de que la víctima es apoderada de la Madre quien es jubilada, engaño de que su progenitora había resultado beneficiada con un bono retroactivo de $ 30.000 y que poseía un turno para el día viernes 8 de octubre, debiéndose presentar ante la sede de ANSES de Clorinda, donde la -estafadora conocía que dicha Ciudad se encontraba bloqueada y por ello pidió que vaya a un cajero automático a fin, de recibir las indicaciones para que la suma de dinero sea depositada en la cuenta bancaria de su madre; donde le terminan extrayendo: $40 mil de su tarjeta de débito del Banco Formosa, $74 mil con otra tarjeta de débito del Banco Nación, más U$S 3.000 de esta última entidad bancaria, por lo cual la estafa sufrida ascendió a $615.000”.

El ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, informó que actualmente la Comisaría de Laguna Blanca tramita el Sumario de Prevención Nro 350/2020 caratulado “ESTAFA CON INTERVENCIÓN DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y CORRECIONAL Nº 2 DE CLORINDA”, con imputada aún no individualizada y donde por razones del -Secreto del Sumario-, no proporcionamos mayores datos a los fines de que se pueda dar con el/los responsable/s de este daño”.

Gialluca, consideró como muy sugestivo este caso, “continuaremos asesorando a la familia damnificada y es por ello que, pedimos a todos los jubilados en general a no proporcionar ningún dato personal o bancario, aun cuando se presenten como empleados del ANSES, y toda vez que las comunicaciones telefónicas por WhatsApp que realizan estos delincuentes tienen hasta logos, tanto del Ministerio del Desarrollo Social de la Nación, como del ANSES, por lo que estimamos que continúan concretando llamadas a otras personas para extraerles sus fondos depositados”.

La otra advertencia que realizamos es que estos estafadores utilizan lo que se denomina “Link Token” que a diferencia del “Home Banking”, la persona debe ir a un cajero automático y obtener simplemente una clave y posteriormente para hacer transferencias se crea una cuenta y se la comienza a utilizar sin necesidad de asistir a ningún otro lugar, y este sistema es el que se utilizó en el caso antes descripto.

Tarjeta Alimentaria: El Ombudsman Provincial también advirtió que estos días se están produciendo otras estafas mediante la modalidad de enviar por WhatsApp un mensaje de que las personas han obtenido un “Bonus” del Programa Tarjeta Alimentaria debido al Covid-19 y que es para ayudar a todas las familias a quedarse en casa. De esta manera, obtienen los estafadores una serie de datos de las tarjetas de débito y otras con las que posteriormente se hacen de las sumas de dinero que se encuentran depositadas en las mismas.