La hija de Guillermo Francella contó cómo se lograba el personaje de «Enrique, el antiguo»

Este viernes Yoyi, la hija del reconocido actor Guillermo Francella, realizó una inesperada revelación dejando sorprendidos a todos los presentes sobre uno de los personajes más queridos que encarnó su papá en la televisión: Enrique El Antiguo, el cual se destacaba por ser en blanco y negro mientras a su alrededor era todo a color.

Este personaje formó parte del programa de TV que se emitía por Telefe: Poné a Francella y era uno de las tantas historias que el comediante recreaba para los espectadores. “Todavía sigo flasheando sobre cómo hacían a Enrique El Antiguo”, dijo Diego Leuco conductor de Antes que Nadie por el canal de streaming de Luzu. “Un personaje tremendo, técnicamente”, insistió el periodista. En ese momento fue cuando Yoyi, la hija del actor que forma parte del staff hizo una inesperada revelación: “Sí, pero lo pintaban”, comentó.

“¡Noooooo! No lo pintaban la cara. Era un efecto”, le retrucó Leuco sin poder creer lo que estaba escuchando, a lo que ella que en aquel entonces era chiquita confesó: “Sí. Yo me acuerdo que sí lo pintaban”, insistió.

Cabe destacar que Poné a Francella se emitió en 2001 y estuvo al aire hasta el 2002 por lo que la modernidad que hoy conocemos de efectos especiales y el uso del croma aún no se implementaban o estaban en sus comienzos. Para que no queden dudas, Yoyi consultó en el grupo familiar de WhatsApp que tienen. “¿A papá lo pintaban en Enrique, El Antiguo?”, indagó.

En el estudio comenzaron a apostar y especular con la respuesta a lo que finalmente, alguien de su entorno le confirmó: “No había croma y lo pintaban de azul”, contestó la comentarista del ciclo de streaming. “¡Él era su propio croma! Me muero”, comentó Muni Seligmann, también presente en el debate.

¿De qué trataba el personaje de “Enrique El Antiguo”? En ese ciclo de Telefe se recreaban sketches y en este puntualmente, Francella actuaba de un hombre que creía vivir en los ‘70, y hacía comentarios o chistes de esa época. Por eso, su aspecto se veía en blanco y negro mientras todo lo demás estaba a color, marcando una diferencia cultural. “¡Me está cachando! ¡Me está cachando!”, era una de las frases más utilizadas y características del personaje.

Hace unos meses y en diálogo con Teleshow, el actor hizo un análisis sobre las nuevas plataformas donde se comercializan series y películas y realizo un profundo análisis por el mercado actual y la escasa demanda del público en los cines post pandemia.

”Está faltando que las personas vuelvan a las salas, porque va todo por plataformas. Está vez Warner, HBO nos concedió seis semanas en los cines (por el film La Extorsión el cual estaba promocionando) pero no está pasando eso, ¿viste? Granizo se estrenó directamente en plataforma, de modo que hace falta que vuelvan a los cines las películas y después vayan a plataforma, si total, para ellos tiene que ser lo mismo. No tenemos que perder ese terreno que, en definitiva, es nuestro”.

Sobre el film La extorsión que es el trabajo más reciente del actor, este cuenta la historia de Alejandro, un experimentado piloto aeronáutico que esconde un secreto: una condición médica que implicaría su retiro inmediato. Los Servicios de Inteligencia lo descubren y lo extorsionan, exigiéndole transportar una misteriosa mercancía en la ruta Buenos Aires–Madrid sin hacer preguntas.

