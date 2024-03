«La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito mensual»

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la inflación minorista “ya está corriendo a niveles de un dígito” mensual. Ya sucedió, dijo, en una entrevista televisiva por LN +, en la que se refirió a muchos temas, desde el aumento de las jubilaciones que el gobierno hará por decreto, hasta la reforma del impuesto a las Ganancias con una mayor predisposición a favor de los gobernadores.

El funcionario dijo que se llegará a un dígito de inflación mensual más rápido de lo que antes pensaba. “Tengo expectativas. Para mí de hecho ya sucedió, pero el índice no lo refleja. Hoy la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito. La inflación en general. En alimentos en particular los precios se plancharon en la tercera semana de marzo. Y soy optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido. Estamos bajando la inercia inflacionaria y controlando muchísimo la emisión. Hay mucho menos pesos y esto se va a reflejar en el índice.

Sin llegar a suscribir el llamado de José Luis Espert a una “rebelión fiscal” contra el aumento de impuestos del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Caputo dijo que Kicillof está haciendo “lo que siempre hizo: gastar y aumentar los impuestos. Me preocupa por Buenos Aires, pero tengo que tener respecto poque la gente lo votó, aunque nosotros pensando que está haciendo políticas pésimas”. Del aumento de impuestos que decidió el gobernador bonaerense dijo que “en algún punto se vuelve confiscatorio; lo que uno cobra tiene que tener lógica”.

En cuanto a su reciente promesa de bajar los impuestos, dijo que antes debe darse la siguiente secuencia: “estabilizar la economía, bajar la inflación, recomponer el balance del BCRA y sacar el cepo y estabilizada la economía, empezar a crecer, desregulando, para tener un crecimiento más sano y sostenible en el tiempo, con mayor empleo y mejores salarios”.

Caputo reiteró que los precios de la economía están desfasados, porque se fijaron en función de escenarios económicos que no se verificaron, que incluían un dólar a $2.000. Defendió la decisión de abrir la importación de productos de la canasta básica, para presionar a los productores locales con mayor competencia externa, a diferencia de lo que hacía el kirchnerismo interviniendo el Indec y con programas como Precios Cuidados

Al desechar una inmediata salida del cepo, explicó que el se trata de hacer la unificación cambiaria “sin riesgos, para lo que antes necesita sanear el balance del Banco Central o con aporte de fondos externos”.

Señaló también que las negociaciones con el FMI están en una etapa inicial.

Consultado sobre si la movilidad previsional que por decreto se apresta a sancionar el gobierno no es una “licuación” de los ingresos de los jubilados, respondió: “Lo primero a decir a decir que la verdadera licuación vino con las moratorias. La base de trabajadores es la misma desde 2011. Antes con sus aportes soportaban dos millones de jubilados. Ahora son seis millones, porque el kirchnerismo metió cuatro millones sin aportes. Las cuentas no dan. La segunda licuación es la fórmula, que denunciamos desde el día uno. Al aumento del 30% que dimos el mes pasado ahora damos el 13,2% de febrero, más 12,5% de recomposición, más el bono. Ahora la mínima será de $ 172.000 más el bono, un 64% de recomposición”, dato que comparó con el 20,2% de inflación de enero y 13,2% de febrero. “Nosotros les estamos dando (a los jubilados) el 64%. Lo sacamos por DNU y a partir de ahora se ajusta mensualmente. El próximo ajuste (por la ley anterior) era en junio.

Sobre si el gobierno puede mantener su política sin ley ómnibus y reforma del Estado, esto es, sin el apoyo del Congreso, Caputo señaló: “Sí por supuesto. Pero no es lo que queremos. No nos vamos a desviar del curso. El presidente no se desvía ni 10 centímetros. No nos vamos a desviar. Lo ideal es ir hacia donde vamos con el apoyo del Congreso. Pero lo segundo mejor no es transar, ceder con los que piden aumentar el gasto y financiarlos con deuda o emisión. La alternativa es seguir por donde vamos, con el apoyo de la gente”.