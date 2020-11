La Legislatura reconoció con rango de ley las medidas sanitarias implementadas en Formosa

Compartir

Durante la sesión de ayer, Diputados aprobó con el voto del oficialismo el proyecto donde se reconoce con rango de ley a la estrategia sanitaria de la provincia de Formosa frente al brote del coronavirus, abarcando a los decretos del Poder Ejecutivo Provincial y a las resoluciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 dictados y a dictarse en el ejercicio de sus respectivas competencias y en el marco de la emergencia publica en materia sanitaria vigente en todo el territorio nacional. La propuesta es de autoría de los diputados del PJ Rodrigo Vera, Agustín Samaniego y Yanina Insfrán. Asimismo, mientras se trataba el proyecto, afuera de la Legislatura gran cantidad de jóvenes se manifestaba en contra con canticos y carteles.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Vera -miembro informante- calificó a la sesión como “histórica” porque “el tiempo que estamos viviendo es histórico”.

Seguidamente indicó que “para evitar los contagios de coronavirus, a nivel internacional, se tomaron múltiples estrategias, primero el aislamiento, con el tiempo se fueron flexibilizando actividades, y eso generó una catástrofe, la realidad demostró que el Covid-19 no convive con la gente, sino que mata”.

“La Argentina tuvo una respuesta rápida ante esta pandemia, el tiempo sirvió para preparar los sistemas sanitarios de las provincias para que no haya colapsos, porque colapso es sinónimo de muerte”, dejó en claro.

Aseveró que en muchos lugares se fueron dando aperturas y flexibilizaciones lo cual hizo que en poco tiempo se diera un gran brote de contagios y muertes y que “la situación actual de la pandemia en Argentina no es la que quisiéramos”.

“Quedó demostrado que la mayor movilidad de personas es la principal causa de contagios, para propagarse el virus necesita el movimiento”, lanzó añadiendo que “cuando hablamos de estrategia sanitaria decimos que hay una sola forma de medir el éxito -con los contagios y muertes- y los datos marcan que Formosa tiene la mejor estrategia sanitaria de la República Argentina y de toda la región; los números cantan por sí solos”.

“Los formoseños conseguimos un gran logro, evitamos que se contagien de a miles, se salvaron cientos de vida; este logro del pueblo formoseño quedará en la historia y fue posible por el liderazgo de Insfrán, las decisiones del Consejo y han sido posible por la conducta responsable del pueblo. El pueblo formoseño ha cumplido de manera generalizada que se fueron tomando a través del tiempo. Todas las respuestas que necesitó para la pandemia las encontró en la doctrina del modelo formoseño y en la figura del gobernador Insfrán”, dijo.

El legislador del PJ asintió que “los resultados demuestran que hoy tenemos los mejores indicadores, no podemos no apoyar la estrategia sanitaria que se tomaron en la provincia”.

Asimismo indicó que 16 provincias dictaron leyes “similares” y que “reconocer con rango de ley tiene el mismo efecto jurídico que ratificar”.

“Formosa acertó en las medidas”, confirmó Vera adelantando que por eso acompañan el proyecto.

Enrique Ramírez

Seguidamente, el diputado Enrique Ramírez de Juntos por el Cambio indicó que “es imposible que el Poder Legislativo delegue funciones en la mesa del Covid-19, es una aberración que se está cometiendo”.

“Está dentro de nuestra responsabilidad hacer leyes, pero la estamos entregando al Poder Ejecutivo y mesa del Covid, va contra lo que dice nuestra Constitución Nacional, este proyecto no cumple los requisitos éticos y morales para que salga como ley”.

Añadió que “atacan a Carbajal, pero la cuestión acá no es un juez, es la Cámara de Apelaciones de Resistencia, la Corte Suprema de Justicia y Amnistía Internacional”.

“Todas las políticas públicas implementadas por el Gobierno provincia jamás pueden violar garantías y derechos constitucionales que están la Constitución Nacional”.

Asimismo, recordó que “pasaron ocho meses” y que “esto se veía venir, dijimos que se iba a formar un cuello de botella”.

Patricia Arguello

A continuación, la diputada del “Bloque Floro Bogado”, Patricia Arguello adelantó que “no vamos a acompañar. Nos planteamos como fundamento de porqué ahora, porqué después de ocho meses nos hubiese gustado que nos convoquen para este marco legal”.

“Todos tenemos derecho a que el estado nos proteja y que no vulnere nuestros derechos. No estamos en contra de la estrategia sanitaria de la provincia, pero sí necesitamos que el gobierno provincial reconozca todos los derechos de los ciudadanos y no se vulneren los derechos humanos de aquellas personas que están esperando; estamos a tiempo de reconocer los errores y poder enmendarlos”.

Juan Carlos Amarilla

“Hay una suerte de rebelión y ese es el motivo del proyecto. Nadie cuestiona las políticas sanitarias, lo que se cuestiona es que deben ir de la mano de los derechos de las personas”, aseveró Amarilla a su turno.

Lanzó que el hecho de no coincidir con un fallo no habilita a pedir una “sanción” para un juez de la República que además “sus fallos fueron ratificados por la Cámara de Apelaciones de Resistencia. Repudio que en los fundamentos del proyecto se ataque a un Juez, debemos manejarnos con respeto y disentir con altura”.

“No podemos obtener una ley en este marco, no es aconsejable y lo hacen solo porque tienen los números. Dicen que el éxito debe medirse por la cantidad de contagios y muertos, no es así debe medirse en llevar adelante un programa poniendo en valor el derecho de los formoseños. Formosa no puede mostrar como exitoso un programa que le falta el respeto a la ley, es absolutamente incompatible”.

Adrián Malgarini

“Pedimos que trabajemos para que sin distinciones todos hagamos nuestro aporte y enfrentar esta pandemia. No puede ser que un simple Consejo reemplace a este cuerpo en sus funciones, justificándose en la emergencia sanitaria”.

Malgarini calificó la propuesta como “absurda” ya que “es una aberración jurídica que pretende dar carácter de ley a derechos y resoluciones que no sabemos cuáles serán. De aprobarse será inconstitucional, sin ningún asidero legal”.

Noelia Luna

“Intentan sancionar una ley que lejos está de ser legal. Desde la UCR no vamos a aprobar esta burla a la democracia, decimos no a este atropello”, consideró la diputada Luna.

Finalmente y tras varias horas de debate y argumentación, el proyecto quedó aprobado con el voto del oficialismo; mientras que, como anticiparon desde la oposición se votó de manera negativa.

