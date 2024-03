La provincia de Formosa conmemorará el Día Internacional de la Mujer

Al brindar detalles del encuentro que se realizará este viernes 8 de marzo en Formosa para evocar el Día Internacional de la Mujer, la secretaria de la Mujer, la licenciada Patricia Hermosilla, marcó el contraste entre las políticas públicas de ampliación de derechos implementadas en la provincia y las medidas de retrocesos, prohibiciones y desfinanciamientos del actual Gobierno Nacional.

“Todas las políticas públicas implementadas por el Gobierno provincial, liderado y conducido por el gobernador Gildo Insfrán, tienen una impronta muy fuerte ligada a la cuestión de la ampliación de derechos, la equidad, la justicia social y la solidaridad, con eje en la persona humana, considerando su contexto y, en este caso en particular, lo que tiene que ver con la mujer formoseña y su rol”, enfatizó la funcionaria.

Indicó que “marzo es un mes muy importante y mucho más ahora por lo que está aconteciendo a nivel nacional”, de modo que consideró relevante resaltar la fecha del 8 de marzo porque “tiene que ver con los derechos y por ello es que decidimos llamar a este mes con el lema ‘derecho a defender derechos’”.

En el plano nacional, desde la actual gestión, “están arrasando con nuestros derechos, a tal punto que ponen en jaque cuestiones que pensamos superadas, como aquello que tiene que ver con la perspectiva de género y la ampliación de derechos”.

“De golpe, tenemos a nivel nacional un Gobierno de un signo político no sólo que pone en jaque todo, sino que incluso hasta ridiculiza, de alguna manera, cuestiones que las creíamos superadas”, rechazó.

A modo de ejemplo mencionó la decisión de prohibir en las fuerzas armadas el uso de terminologías inclusivas, con sanciones para aquellas personas que no cumplan con la medida.

Otra cuestión que marcó como “extremadamente grave” es el discurso del presidente Javier Milei, que es “agresivo, misógino, completamente opuesto a lo que durante más de una década se venía profesando y desarrollando no sólo desde un signo político, sino desde muchos espacios y movimientos que acompañaron y celebraron esta inclusión”.

Sin embargo, “en Formosa ocurre completamente lo contrario, tenemos un Gobierno que va a continuar profundizando todas estas políticas públicas que se han ampliado e impulsado no solamente en la letra, sino a partir de acciones activas, colaborativas y reflexivas”.

Es por eso que “este 8 de marzo nos vamos a encontrar a las 9.30 horas en el salón del Club de Vialidad Provincial, ubicado en la calle Jujuy N° 599 de la ciudad capital, en un encuentro de mujeres formoseñas y disidencias que será uno de los espacios que vamos a generar que se llaman ‘vidas que inspiran, inclusión que transforma’”, finalizó.