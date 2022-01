La provincia de Formosa registra solo un 0,8% de internados por coronavirus

Compartir

La directora de Epidemiología de la provincia, doctora Claudia Rodríguez, brindó un análisis de la situación epidemiológica de la provincia, el comportamiento del virus del Covid-19 en esta nueva ola de contagios y aclaró que aún no hay confirmación de circulación comunitaria de la variante Ómicrón.

Explicó que el aumento de casos positivos a coronavirus es “muy importante” motivo de la movilidad propia de la época, es decir mes de diciembre por las fiestas de fin de año y las vacaciones de verano que estamos atravesando y remarcó que “esto es así no solo en la capital, sino en toda la provincia”.

Además, dejó en claro que la gran cantidad de contagios no se traduce en internados ni fallecidos, siguiendo Formosa el mismo rumbo que lo que se observa a nivel nacional e internacional.

Y justificó que “esto se debe fundamentalmente a las vacunas aplicadas contra el COVID”, destacando que la provincia tiene un alto porcentaje de cobertura tanto en la primera, segunda y tercera dosis.

Asimismo, remarcó que el objetivo de la vacuna es justamente evitar las complicaciones y que la persona termine internada en terapia intensiva o con respirador y por supuesto, la muerte.

“Lo que no evita la vacuna es la infección, es decir que una persona no se pueda contagiar”, afirmó.

En este sentido, expuso que la provincia de Formosa cuenta con 13.192 casos activos, de los que “solamente el 0,8% se encuentran internados, específicamente 106 pacientes en toda la provincia y de ese total 17 personas se encuentran en terapia intensiva, de los que ocho están con respirador”.

“Pero no por eso, hay que descuidarse ni relajarse” aseveró, agregando que “hay que continuar con la inmunización”, sobre todo quienes aún no iniciaron su esquema vacunatorio o a quienes le faltan completar con alguna dosis.

Y manifestó que “los que ya tenemos las dosis completas, debemos continuar usando barbijo correctamente, respetar el distanciamiento social, evitar los conglomerados de gente en lugares cerrados y no compartir el vaso, mate o tereré”.

“Si nos vacunamos y mantenemos estas medidas sanitarias, el número de contagios va a ir disminuyendo” sostuvo, pero aclaró que “todavía no estamos en esa etapa, porque en estas semanas próximas continuará en alza los positivos debido a que solo han pasado 15 a días del último gran movimiento” haciendo referencia a las fiestas de fin de año y otros eventos.

Continuó, “luego podría ir desacelerando un poco más la cantidad de contagios” y eso será por “completar el esquema de vacunación y las medidas de autocuidado, que hace que se corte la transmisión de la enfermedad” insistió.

Además, expresó que el número de personas vacunadas ha incrementado, por este aumento significativo de casos y también por la implementación del Pase Sanitario, documento que tiene ese objetivo justamente.

Ómicron

Rodríguez aclaró que aún no hay confirmación por parte del Instituto Malbrán, en relación a que si las muestras enviadas desde la provincia corresponden a la variante Ómicron o Delta.

Sin embargo, dijo que “en Formosa el virus se comportó de la misma manera que se comportaron estas variantes en otras provincias, aunque no se puede afirmar aún”.

Y añadió que “el aumento explosivo y la cantidad de personas asintomáticas o con síntomas leves, hace suponer que probablemente sea Ómicron o Delta”.

Atenciones

Respecto a las atenciones brindadas desde los distintos hospitales de la provincia, puntualizó que el hospital de referencia de toda la provincia es el Interdistrital Evita donde se alojan los pacientes con síntomas moderados o más graves.

Pero, marcó que “si un paciente llega a otro hospital y necesite ser internado, allí se le darán todos los primeros cuidados en una sala de aislamiento, porque todos están preparados para eso” explicando que primero se lo estabilizará y luego se decide si está en condiciones de volver a su domicilio a continuar la cuarentena o ser trasladado al Evita.

