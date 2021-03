La provincia desembolsará 3.800 millones de pesos para pagar salarios con incremento del 20%

Compartir

La cifra fue dada a conocer por el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, quien dijo que en seis días, se completará el pago escalonado, tanto a personal en actividad como pasivos, de la administración pública provincial.

“El cronograma de pago de sueldos comienza el 27 con los pasivos y finalizamos el día 1 de Abril abonando a pasivos y activos. En esta oportunidad va con el incremento salarial dispuesto del 20% tanto para pasivos como activos, esto significa un desembolso de aproximadamente 3.800 millones de pesos de la Tesorería de la Provincia”, explicó.

El titular de Economía consideró que se trata de una “buena oportunidad” para que los comercios locales lancen ofertas, y anticipó que en los próximos días podría firmarse el acuerdo que se trabaja con supermercados y autoservicios de la provincia para ofrecer un listado de productos, con precios de referencia.

“Estamos contestes que una de las preocupaciones fundamentales es la escalada de precios en los alimentos, sabemos que en la provincia no hay formadores de precios, que son empresas muy grandes del centro del país y cadenas supermercadistas gigantescas. Entre ellos se ponen de acuerdo y hay aumentos totalmente injustificados, fuera de la lógica y del sentido común”, lamentó Ibañez.

Dijo que estos aumentos están injustificados porque “es un momento que no hay paritarias o no están cerradas, como el año pasado las tarifas estuvieron planchadas, ahora sí hay aumentos en combustibles pero nada más, pero los precios de los alimentos siguen escalando, indudablemente acá hay un componente de especulación financiera muy importante”.

Soberanía Alimentaria

Precisó que ante este panorama, avanzará el gobierno provincial con el Programa de Soberanía Alimentaria hacia más localidades del interior y barrios capitalinos, cuando lo permita la situación epidemiológica por coronavirus.

Consideró que será esta una de las formas de “eliminar estas subas permanentes”, facilitando que los productores formoseños puedan ofrecerle directamente al consumidor sus productos, de excelente calidad y precio acorde.

“Cuando vamos a las localidades, no sólo se hace la feria, sino también una reunión con supermercadistas y comerciantes, para intentar vincularlos con los productores, en este caso con los paiperos que participan de las ferias, para que puedan vender sus productos, de excelente calidad y con precios mucho mejores”, insistió.

