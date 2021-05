“La provincia no debe endeudarse para cumplir con sus obligaciones”, dijo Ibáñez

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, habló sobre la administración de las cuentas de la provincia de Formosa y adjudicó el logro del desendeudamiento a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán.

“La provincia no debe endeudarse para cumplir con las obligaciones tanto con los agentes estatales como con proveedores, contratistas, ni el plan de obras públicas que llevamos adelante. Simplemente tenemos las cuentas equilibradas, no tenemos que tomar créditos de ninguna índole”, sostuvo.

Pero aclaró que esta situación se debe “a un largo proceso de administrar las cuentas” desde que el primer mandatario provincial decidió pagar la deuda de la provincia.

“En esa época hubo dos gestos que llamaron mucho la atención: un presidente que pagaba la deuda con el FMI utilizando reservas y cuestionaban para qué, ¿y saben para qué cancelaba la deuda Néstor Kirchner? Para poder tener las manos desatadas y la libertad de fijar un plan económico para la Argentina”, aseveró el funcionario.

Y agregó: “También eran épocas en las que realmente se crecían a tasas chinas, ustedes recordarán el gobierno de Néstor, el primer gobierno de Cristina y un gobernador empedernido en que tenía que cancelar la deuda que arrastraba la provincia, porque si no salíamos de eso, era imposible administrarnos y crecer el día de mañana. Así lo hizo y creo que es hecho político del gobernador Insfrán que va a quedar reflejado en una de las mejores páginas de su gobierno”.

Incremento de las asignaciones familiares

En otro orden, Ibáñez se refirió al anuncio del aumento de las asignaciones familiares por parte de Insfrán e indicó que significará un desembolso adicional de 54.071.679 pesos por mes.

Asimismo, expuso que, desde el 1 de junio, fecha en que empieza a regir el incremento, hasta el 31 de diciembre, esta decisión política significará un monto de 378.501.753 pesos para el Tesoro Provincial.

“El universo mayor de asignaciones es indudablemente la asignación por hijo que cubre actualmente 24.840 beneficiarios”, señaló el titular de Economía.

El sábado pasado el gobernador Gildo Insfrán informó a través de sus redes sociales que mediante el Decreto N° 75/21 estableció un incremento en el valor de las Asignaciones Familiares establecidas por Ley N° 1646 para el personal activo y pasivo de la Administración Pública Provincial.

En ese marco, las asignaciones para el personal activo serán: Por hijo/a, $4.504 (incremento del 81,39%); por hijo/a con discapacidad, $12.141 (incremento del 50%); asignación prenatal $4.504 (incremento del 81,39%); ayuda escolar anual para los niveles inicial, primaria y secundaria, $3.776 (incremento del 81,71%); ayuda escolar anual para hijo/a con discapacidad, $3.776 (incremento del 81,71%); asignación por nacimiento $5.253 (incremento del 289,11%); asignación por adopción $10.125 (incremento del 50%), por matrimonio $7.866 (incremento del 250%).

En cuanto al personal pasivo, la asignación por cónyuge asciende a $1.091 (incremento del 83,67%); la asignación por hijo/a, $4.504 (incremento del 81,39%); asignación por hijo/a con discapacidad $12.141(incremento del 50%); ayuda escolar anual $3.776 (incremento del 81,71%); y la ayuda escolar anual para hijo/a con discapacidad, $3.776 (incremento del 81,71%).

Los nuevos montos, entrarán en vigencia a partir del 1 de junio y se suman los establecidos en el mes de marzo para los salarios de los agentes activos y pasivos.

Por último, Ibáñez manifestó que “estamos en un momento muy difícil” en términos económicos porque “atacar la pandemia también significa que debemos volcar los recursos necesarios”.

“Hace unos días dimos algunos indicadores para que tomen conocimiento de lo que significa en el oxígeno medicinal y los medicamentos que se utilizan en las unidades de terapia intensiva, como el consumo se disparó en forma increíble, pero es necesario tener”, recordó.

Y reiteró: “Pero paralelo a eso también estamos volcando recursos al área social y lanzamos un paquete de medidas económicas con nuestros recursos hasta donde nos lo permiten”.

Es así que el responsable de la cartera económica sentenció: “Por eso digo que esto se permite por una buena administración, pero también porque este gobernador que administra bien la cosa pública tuvo la decisión política hace varios años atrás de saldar la deuda de la provincia”.

