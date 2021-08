La radical estrategia que siguió Nicole Kidman para su último personaje que generó un impactante cambio en su vida personal

Compartir

La actriz reveló que para trabajar en la nueva serie Nine Perfect Strangers desplegó una técnica que le permitió lograr un personaje que luce auténtico.

Nicole Kidman hizo una fuerte revelación sobre “Masha”, el más reciente de sus personajes. Se trata del rol que la estrella de Hollywood interpreta en la nueva serie Nine Perfect Strangers (Hulu) y que, tal cual contó, le demandó mucho más que aprenderse unos cuantos diálogos. “Si se referían a mi nombre los ignoraba por completo”, sostuvo la actriz el viernes último, para dar cuenta de cuán compenetrada estuvo con el personaje.

En el pasado, Kidman ya manifestó haberse comprometido a niveles altísimos con sus trabajos en cine y televisión. Así lo hizo cuando interpretó a Lucille Ball en la polémica Being the Ricardos. De la misma forma, la actriz contó que llegó a sentirse física y mentalmente enferma después de filmar The Undoing, por las características del personaje que le tocó interpretar.

Ahora, durante una charla pública con un panel de críticos de la Asociación de Televisión, Kidman contó que, mientras se preparaba para ser “Masha” se metió al cien por ciento en la piel del personaje, que es una gurú rusa del bienestar. Durante cinco meses, Nicole estuvo tan metida en ese rol que solo respondía si la llamaban por ese nombre, sin importar que estuviera en el set de grabación o no.

“Quería que ‘Masha’ emanara una energía curativa muy tranquila todo el tiempo”, explicó. “Así que recuerdo acercarme a la gente y poner mi mano en su corazón, tomar su mano. Si me hablaban o usaban mi nombre, Nicole, los ignoraba por completo”. Esto, según explicó, fue esencial para que el personaje luciera totalmente auténtico. “Sentí que de otra manera estaría haciendo una actuación forzada y no quería eso”, agregó.

Nine Perfect Strangers es una adaptación de una novela homónima de 2018, escrita por Liane Moriarty, también autora del rotundo éxito Big Little Lies. Como el libro, la serie sigue las experiencias de nueve personas que se embarcan en un turbulento retiro de bienestar de 10 días, todo al mando de Masha, el personaje de Kidman.

