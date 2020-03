La reflexión de Cande Tinelli: «Me genera extrema tristeza estar alejada de mucha gente a la que amo»

Compartir

Linkedin Print

Candelaria Tinelli se encuentra realizando la cuarentena obligatoria en Esquel, donde Marcelo Tinelli tiene una casa hace 22 años. A la diseñadora y el conductor también los acompañan Guillermina Valdes, dos de los hijos de la empresaria, así como el pequeño Lolo, fruto de su relación con el conductor.

Desde la ciudad chubutense, la cantante escribió una reflexión sobre los aspectos positivos y negativos del aislamiento en su cuenta oficial de Instagram: “Es loco como uno cuando tiene tanto algo, deja de valorarlo. Se vuelve costumbre ver a tus amigas. Se vuelve costumbre dormir con tus perros. Se vuelve costumbre juntarse con la familia o salir a tomar algo con un amigo, hasta estallar de la risa”.

“Pero de golpe, PUM. Todo esto que tenías con tanta felicidad y casi ya no disfrutabas porque se había vuelto costumbre se vuelve lo que más deseas y extrañas. Realmente valoro a todas las personas increíbles que me dio la vida. Mis animales, mis vínculos. Visitar a mi hermana, abrazarla. Compartir charlas únicas, o solo estar ahí junto a esa persona, haciendo nada”, explicó la influencer en sus historias de la red social.

“Me genera extrema tristeza estar alejada de mucha gente a la que amo y que voy a seguir extrañando todos los días que vienen y faltan. Pero como dice la frase: ‘No hay mal que por bien no venga’. Y como dice también otra frase hermosa: ‘Después de la tormenta sale el sol’…”, señaló en tono melancólico, pero con esperanzas de que todo estará mejor en breve.

Más allá de los aspectos negativos de esta cuarentena, Lelé aprovechó para dar las gracias por esta experiencia: “Agradezco esta enseñanza que nos da el mundo. Este abrir de ojos. Agradezco tener salud. Agradezco tantas cosas. Y realmente espero con ansias poder volver a ver a mis amigas, familia, animales y encima saber que los voy a disfrutar mucho mucho mucho más que antes”.

Por último, dio algunos consejos para sobrellevar este aislamiento de la mejor manera posible: “Mantengámonos unidos. Respetemos la cuarentena. Aprovechemos a conectar con ese lado bueno nuestro, y con los que nos tocó hacer este aislamiento. Dibujen, escuchen música, lean, miren a los ojos. Hagan una introspección, conózcanse a ustedes mismos. Va a estar bueno, lo prometo. Me halaguen o me critiquen, yo los amo, abrazo a la distancia”.

Durante la cuarentena, Marcelo Tinelli está preparando su regreso a la televisión, con su clásico programa que se emitiría a partir del 27 de abril. El ciclo podría denominarse como una especie de Showmatch Unplugged, tal es es el concepto que suena dentro de la productora LaFlia. Es es la idea que el conductor le bajó a su equipo de trabajo: hacer un programa con modificaciones lógicas por el tema de la pandemia, recuperando un poco la esencia de Videomatch y agregando actualidad y reportajes en vivo.

La nueva versión del clásico Bailando tendría dos estudios funcionando al mismo tiempo que saldrían al aire casi en simultáneo: habrá un lugar en donde se hará el Bailando y en otro donde estarán los humoristas e invitados. El formato del certamen recuperaría su tradicional esquema, pero las pareja harían coreografías en “espejo”, esto quiere decir que no tendrían contacto entre ellos.