“La rutina de entrenamiento nos permite mantenernos físicamente en ritmo”

Juan Acosta es uno de los arqueros del plantel de Franejados Futsal, equipo protagonista del salonismo de Formosa en sus diferentes competencias. En esta entrevista el jugador del equipo de azul y blanco, repasa como se entrena en tiempos de Covid-19 en el plantel que dirige Rubén Ojeda y que prepara físicamente el Profesor Omar Insfran.

“Creo que se viene entrenando muy bien a pesar de la pandemia. El Profesor Isnfran nos manda trabajo día a día. Es una rutina que cambia día a día, que si bien no es intensa nos sirve para no estar mucho tiempo parados y para mantenernos físicamente en ritmo”, empezó enumerando el arquero.

“Se extraña mucho el vestuario, el entrenamiento con todo el equipo junto. Esas dos horas en las que nos juntamos antes de ir a competir, forman parte de las cosas que hoy por hoy no tenemos. Uno está un poco ansioso y con el deseo de que esto pase rápido y volver a hacer lo que más nos gusta. Los primeros meses fueron difíciles, estábamos acostumbrados a entrenar 3 o 4 veces por semana y de golpe pasamos a no poder hacer casi nada. Luego me empecé a amañar, a ver videos, a tratar de sumar aprendizaje. Creo que uno nunca deja de seguir aprendiendo”, detalló Juan sobre las cosas que se añoran en medio de la pandemia.

Para cerrar y con respecto al fútbol de salón que se puede venir luego de la Cuarentena, Acosta subrayó: “la verdad que va a ser tal vez un poco rara la nueva normalidad. Es un deporte de contacto con rivales y con compañeros pero veremos cómo se vuelve y de qué manera se jugará a este deporte una vez que todo pase. También sabemos que respetando el protocolo se está cuidando la salud de cada uno”.

