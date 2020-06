La semana próxima entregarán cajas alimentarias para celíacos

Compartir

Lo adelantó, el ministro de la Comunidad Aníbal Gómez. La provisión de algunos alimentos por efectos de la pandemia, se vio retrasada, se espera que para la semana próxima puedan efectuarse las entregadas.

El funcionario, en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19, destacó la decisión del gobierno provincial de entregar hace años cajas, conteniendo productos aptos para celíacos, teniendo en cuenta el algo costo que representan para estas personas.

“Motiva este hecho que estos pacientes no pueden consumir cualquier alimento, porque al consumir alimentos con TACC (trigo, avenida, cebada y centeno) les produce muchísimos trastornos gastrointestinales como la diarrea, distención abdominal, eructos, malestar general con consecuencias como osteoporosis y anemia. Es una enfermedad que quienes la sufren la conocen bien, y aprovecho la oportunidad porque hay personas que la sufren y no lo saben, y es recomendable buscar consulta médica y tener un diagnóstico”, señaló Gómez.

Dijo que se trata de una entrega mensual, que comenzó el mes pasado, pero con algunas dificultades con algunos alimentos que no llegaron a causa de la provisión dificultosa en todo el país.

No obstante, algunas familias retiraron las cajas con este faltante, y la semana próxima podrán pasar a retirar los demás productos, en la entrega general.