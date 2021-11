La Tigresa Acuña regresa al Luna Park

Compartir

Linkedin Print

La leyenda, a sus 45 años, será la figura central en la vuelta del boxeo a Corrientes y Bouchard, el próximo 20 de noviembre.

El boxeo vuelve al Luna Park después de ocho años, y se vivirá a través de TyC Sports el próximo 20 de noviembre. Marcela «La Tigresa» Acuña, quien será la gran protagonista de la velada, dejó en claro su emoción por volver a pelear en Corrientes y Bouchard.

Lo bueno se hace esperar. Y el regreso del boxeo al Luna Park así lo hizo. Después de siete años sin boxeo por decisión de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y Cáritas, dueños del predio, el Templo volverá a recibir acción. Será la noche del próximo sábado 20 y la reina, Marcela La Tigresa Acuña (50-7-2, 20 KO). La velada organizada por la promotora OR (Osvaldo Rivero y familia) le devolverá la vida a un lugar que resume buena parte de la historia pugilística.

Aunque la historia no es sólo boxística, también nacional: en el Luna Park se conocieron Juan Domingo Perón y Evita Duarte, se presentó el Papa Juan Pablo II, Sui Generis hizo su despedida, cantó un fenómeno mundial como es Frank Sinatra, se lo lloró a Carlos Gardel tras su trágica muerte y Diego Armando Maradona se casó con Claudia Villafañe. Otros deportes también dijeron presente como el básquet (ahí se organizó los mundiales de 1950 y 1990) y el vóley (se recibieron las copas del mundo de 1982 y 2002). Aunque la esquina de Av. Corrientes y Bouchard tiene una amor especial con el pugilismo. Con idas y vueltas, como toda relación, este regreso continuará el legado que comenzó en el lejano 1932 cuando Amilcar Cafferata venció a Jack Canavessi.

Esta será la cuarta etapa en la que el Luna Park recibirá a los boxeadores del mundo. Porque a la ya mencionada de la década del 30 vale destacar la de 1989, cuando el mítico Tito Lectoure le alquiló el estadio a una empresa para que organizara el combate entre Jorge Castro y Miguel Angel Puma Arroyo. Locomotora arrasó, pero la vuelta no se construyó de manera definitiva hasta 2002 con Omar Narvaez y el promotor Rivero. El Huracán se consagró en su primera pelea en el Templo como campeón mundial mosca OMB al ganarle al nicaragüense Adonis Rivas.

Narváez es el último ícono del Luna Park. Aunque La Tigresa también tiene su historia y quiere seguir agigantándola: “En 1999 o 2000 tuve una charla con Tito en una cena y le dije que mi sueño era pelear en el Luna. Él me dijo que podía ser que lo cumpliera. Cuando Osvaldo me avisó que iba a pelear, no lo podía creer. Además me dijo: ‘En mi equipo sólo están los mejores y los campeones del mundo’. En mi primera pelea me consagré campeona. Yo había intentado varias veces y no había podido, el destino me tenía preparado que iba a ser así”, comentó la boxeadora protagonista de una de las tres peleas por un título.

La campeona súper gallo FIB no tiene rival confirmado, aunque muy probablemente sea Débora Dionicius (31-3, 6 KO). Brian Suárez (15-0, 14 KO) se enfrentará con el colombiano Juan Boada (11-2, 5 KO) por el cetro mediopesado latino OMB, mientras que Kevin Muñoz (12-0, 5 KO) se topará con Ángel Aquino (8-4-1, KO) por el sudamericano súper mosca. En total habrá ocho veladas.

Por protocolos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solamente permitió que el 60% del aforo total, por lo que estarán habilitados 6.000 lugares. Desde la organización esperan que para las próximas peleas, que adelantaron que serán más de 10, la capacidad sea total. El acuerdo exclusivo de la familia Rivero es por dos años y con la posibilidad de estirarlo uno más. Georgina, hija de Osvaldo y una de las conductoras de la compañía, adelantó que el 2022 será un año con mucha acción. La última pelea en el Luna fue de la WPC, entidad no reconocida por la FAB, el 12 de octubre de 2014. Después se desmanteló el ring.

“Me pone muy tensa pensar cómo va a ser volver a pelear en el Luna Park. Tantas cosas importantes pasaron, tantas cosas hemos hecho… Que abra el Templo es la mejor forma para que los que amamos el boxeo nos volvamos a encontrar. Cada vez que subo al ring es una responsabilidad, pero ser parte de la reapertura lo hace aún mucho más especial. En el ring voy a demostrar toda mi experiencia”, sentenció Acuña, de 45 años, quien ya se presentó en siete oportunidades en el Luna Park. El último combate de la Tigresa fue en septiembre, cuando venció por puntos a Natalia Alderete, después de más de dos años de inactividad.

Las entradas para el evento ya están a la venta y se pueden conseguir a través del sitio web TicketPortal o en la misma boletería del Templo. El pase más barato es de 1.800 pesos (cabeceras), mientras que un lugar en el ring side tendrá un costo de $5.500.

Compartir

Linkedin Print