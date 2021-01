“La toma de muestra de hisopado no produce dolor”, aclaró el médico

Compartir

El médico de planta del Hospital Central José Atencia quien acompaña a los equipos de salud que se encuentran realizando búsqueda activa de casos de coronavirus en barrios capitalinos aclaró que la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo no produce dolores y mucho menos sangrados.

Ayer el equipo trabajó en el barrio Santa Rosa, aunque la tarea comenzó hace varias semanas en el Bernardino Rivadavia, con muy buena aceptación de los vecinos.

“Venimos desde el lote 4 rastrillando hace varios días, nuestra brigada está compuesta por un personal policial que nos habilitan los espacios, y el personal altamente capacitado de médicos, enfermeros, bioquímicos para la toma de muestra del hisopado, que no la realiza cualquier persona”, aclaró el médico.

Para desmentir rumores que circularon por redes sociales Atencia dejó en claro que es una persona capacitada quien toma la muestra de hisopado, y perteneciente al equipo de Salud o próximo a recibirse de alguna carrera afín.

“La toma no produce dolor, por eso la debe hacer personal capacitado, en nuestro hospital estamos haciendo las primeras capacitaciones con otorrinolaringólogos. Por ahí dan ganas de estornudar o alguna molestia, pero no debe doler ni sangrar”, insistió.

Dijo el médico que les llamó favorablemente la atención la buena recepción que tiene el equipo en cada barrio visitado. “Nosotros traemos una muy buena cantidad de muestras para hacer y la gente se acerca a pedirnos, o nos recibe muy bien cuando llamamos a su puerta. Estamos contentísimos porque el trabajo es mucho más fácil para nosotros”, se explayó.

