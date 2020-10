La UNaF celebró su 32º aniversario de creación a través de la virtualidad

Compartir

El rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, presidió ayer el acto conmemorativo central del 32º aniversario de creación de la casa de altos estudios pública de todos los formoseños. Lo hizo a través de la plataforma virtual Zoom y redes sociales debido al contexto de pandemia.

“Es un orgullo haber presenciado un acto donde todos y cada uno de los que estuvieron presentes vía online se mantuvieron hasta el final, a pesar de algunas dificultades técnicas que hubo en el medio de la transmisión”, subrayó el titular de la UNaF.

Reflexionó diciendo que “este fue un año muy especial, donde nos tocó quizás un doble trabajo, pero todo lo que se hace con amor y cariño no suma cansancio. Las autoridades, los docentes, los no docentes y los estudiantes estamos pasando por situaciones de estrés porque la actividad misma es así”.

“Es un muy buen momento para festejar el aniversario de la UNaF –enfatizó-. Quiero mandar un saludo a los docentes, los estudiantes, los no docentes, los investigadores y a todos los que hacen un esfuerzo para que esta Universidad esté mejor”.

Acentuó que “la UNaF es una Universidad que está inserta en un Modelo Formoseño y va a contribuir con lo suyo para que la provincia siga creciendo. Vamos a seguir por este camino porque es el proyecto político que nos hemos propuesto junto a nuestro conductor que es el gobernador Gildo Insfrán”.

Humanidades

En ese sentido, el decano de la Facultad de Humanidades, Esp. José Luis Guillen, remarcó que ante un nuevo aniversario institucional de la UNaF “las sensaciones son que esta Universidad está caminando. Tras 32 años hemos avanzado mucho, no sólo en infraestructura, sino que en lo que tiene que ver con cuestiones académicas, docencia, investigación, vinculación con el medio, carreras de posgrado, entre otros”.

Elogió a la actual gestión marcando que “a pesar de las dificultades de esta pandemia se ha manejado de una forma muy eficiente la asistencia económica y la sanitaria”.

Salud

Por su parte, la decana de Ciencias de la Salud, Lic. Elisa Acosta, resaltó que “fue emocionante poder lograr un acto virtual con toda esta tecnología que tiene nuestra Universidad acorde a los tiempos que estamos pasando. Lo que destaco es poder llegar a toda la comunidad educativa y demostrar cómo avanzó nuestra casa de estudios en todos estos años”.

“Se pudo apreciar el progreso que tuvo la UNaF en materia de infraestructura para comodidad de todos los estudiantes, exhibiendo así la dedicación y el esfuerzo que tuvieron las autoridades para brindarles lo que ellos se merecen”.

Recursos Naturales

A su turno, el decano de la Facultad de Recursos Naturales, Ing. Gustavo Rhiner, puso de relieve que “este año fue diferente por esta situación de pandemia que nos ha permitido reinventarnos y readecuarnos gracias a la gestión que se viene realizando el rector Parmetler, en conjunto con las unidades académicas”.

“Hemos ido trabajando en la virtualidad, en el cambio de las actividades desde la presencialidad, gestionando acciones para transferir conocimientos desde la Universidad hacia el medio local y la comunidad”, finalizó.