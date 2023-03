Potenciar Trabajo: Unidad Piquetera protestó frente a Casa de Gobierno

Las protestas de la Unidad Piquetera por la suspensión de 150 mil beneficiarios del programa social también realizaron en Formosa y adelantaron que las medidas continuarán hasta mayo si no obtienen una audiencia con las autoridades nacionales. “Venimos acá porque entendemos que la responsabilidad política y administrativa de la provincia la tiene el Dr. Gildo Insfrán”, aseguró Beatriz Galeano, referente de Libres del Sur, al Grupo de Medios TVO.

“Estamos justamente en el marco de una semana de lucha que inició con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que va durar hasta el miércoles y después hay programadas nuevamente otras medidas en el mes de marzo, abril y mayo. Todo va a depender de la voluntad política que tenga la ministra de recibir a los dirigentes porque hubo una promesa de que iban a ser recibidos y no lo está cumpliendo”, arengó Galeano.

Las protestas de la Unidad Piquetera iniciaron el año pasado, cuando desde la cartera social anunciaron que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo debían re empadronarse en el sistema tras la detección de incompatibilidades tales como la compra de dólares o la posesión de bienes materiales como propiedades o vehículos. Desde entonces las marchas también se replicaron en Formosa.

En este sentido, la referente de Libres del Sur indicó que es “para visibilizar una vez más esta situación crítica que estamos viviendo, el descontento por haber cortado a más de 150 mil personas el Potenciar Trabajo. Nos parece una perversidad hacerlo en el marco de la pobreza y los altísimos niveles inflacionarios”.

Si bien hay precisiones de que la suspensión se realizó a más de 150 mil beneficiarios, no existe un detalle puntual del número de beneficiarios que ya contaran con el programa social en Formosa, ya que existen diversos movimientos sociales en la provincia. Solo en Libres del Sur se estiman unas 1.500 suspensiones.

“Nosotros tenemos una idea aproximada de 1.500 pero no tenemos conocimiento de todas las otras organizaciones porque acá hay un arco muy grande; es lo que conocemos porque el resto tampoco dice nada pero si sabemos que en todo el país hay más de 150 mil beneficiarios. El mes pasado cobraron la mitad, el mes anterior nada y la fecha límite para validar sus datos es este miércoles, así que los que no lo hicieron van a quedar navegando en la indigencia”, explicó.

De esta manera, tal y como lo adelantó la Unidad Piquetera, las movilizaciones, protestas y acampes en todo el país tendrán lugar hasta el mes de mayo para expresar el repudio de los recortes y exigir la reincorporación de los beneficiarios, caso contrario esperan tener una audiencia con autoridades nacionales.

“Entendemos que la responsabilidad política y administrativa de la provincia la tiene el Dr. Gildo Insfrán así que apelamos a su sensibilidad en este sentido, a replantearse y ser portavoz de esta cuestión. No es gracioso estar marchando a cada rato, tiene que ver con algo que nos empuja a hacerlo”, concluyó Galeano.

