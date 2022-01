La Unión de Formosa ganó con autoridad en Junín y respira

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Tuvo su revancha rápida. Y con creces. La Unión necesitaba dar un paso adelante para salir de una apremiante situación en la tabla, porque era casi con un urgencia que debía ganar y empezar a trepar posiciones. Su visita a Junín para esta noche era una misión clave, para no correr el riesgo de bajar mayores posiciones.

Pero con carácter, quizá hasta un poco acorralado contra las cuerdas de sumar y tener un poco de oxígeno, le ganó con mucha autoridad al Turco por 97-74 y respira. Maldonado (22 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias), Tabarez (18 unidades y 6 tableros) y Arn (17 más 7), llevaron las riendas de un equipo que volvió a sonreír.

Los formoseños, que venían de perder tan sólo por dos puntos contra Ferro el miércoles, tuvieron varias bajas en su plantel a raíz de hisopados positivos y lesiones. Por su parte, el equipo del Barrio Las Morochas jugó su primer partido del año, venía de una buena racha en condición de local y su plantilla estaba completa, sin sufrir ninguna baja por casos de COVID. Aun así, el equipo de Chiche Japez logró superar las adversidades puestas en su camino y consiguió la victoria.

Un comienzo de partido un tanto truncado para Argentino, estuvo muy errático en sus ofensivas sin encontrar el gol en la zona pintada y tampoco desde la zona 6,75 metros. El principal beneficiado de este mal pasar fue su rival, que con tiros de tres puntos de la mano de Lucas Arn, sacó una amplia ventaja y se llevó el cuarto por 10-23.

Diez minutos para el olvido fue el segundo período para el Turco. En sus ataques no encontró la vuelta, su goleador Thomas Cooper no estuvo acertado en sus penetraciones al aro y el tiro a larga distancia se les cerró completamente. Todo esto fue a consecuencia de la buena defensa por parte de La Unión, quien hasta el momento supo desconcentrar a su rival con sus ofensivas y se fueron al descanso con una amplia diferencia en el marcador, 27-53.

Luego del descanso largo, los comandados por Juan Manuel Varas desarrollaron un mejor juego pero aún no les alcanzó para achicar la distancia. Los dirigidos por Eduardo Jápez no permitieron que su rival se acerque en el marcador, con tiros acertados por Patricio Tabárez y Jonathan Maldonado. La finalización del tercer período fue favorable al conjunto visitante por 48-68.

En el cierre del partido, Argentino se quedó sin aire y sin posibilidades de dar vuelta el resultado. A los juninenses le pesó el mal pasaje en los períodos anteriores y el equipo rival sacó provecho de ello en cada oportunidad que se le presentó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp