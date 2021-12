La Unión superó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y cerró el año con otra victoria

Compartir

En su último partido del 2021, La Unión de Formosa le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 91 a 84 para sumar, por primera vez, dos victorias en fila de gran valor para mejorar su record y llegar al receso con otro semblante. Como ante Hispano –victoria previa- construyó mucho desde su defensa y con un muy buen tercer cuarto –lo ganó 28 a 15- se puso arriba del doble dígito para llegar a una máxima de 18 -73 a 55-. En el cuarto final apretó Gimnasia -29 a 18 el segmento- pero no pudo ponerse a menos de 7 puntos.

Cinco jugadores en doble dígito tuvo el local liderados por Ferreyra con 20, Podestá 16, Maldonado y Tabarez 15 y Vieta 10. También hubo cinco en el rival con 10 o más: Vega 19, Barreiro 14, Elliot 13, Mencia 11 y Vazquez 10.

La Unión tuvo un inicio con mucha paciencia para trabajar sus ataques, se plantó duro atrás y en 3 minutos construyó un 12 a 5 con mucho gol en la pintura de Maldonado y Tabarez, agregando dos anotaciones de tres puntos del mismo Tabarez. Gimnasia tenía muchos obstáculos a la hora de atacar apostando también a ir profundo pero con diferente resultado.

Se sumó Ferreyra a la idea de anotar atacando el aro y La Unión tenía 9 a su favor -16 a 7- aunque el visitante armó un 5-0 con el ingreso de Barreiro para achicar 16 a 12. Vinieron cambios en el local –Arn, Podestá y Thygesen- e insistiendo con la profundidad vía Maldonado y Podestá, despegó 20 a 12, margen de 8 con el que se iba a cerrar el cuarto: 22 a 14.

El segundo capítulo largó a puro gol por gol con La Unión sumando con Podestá y Arn y su rival con Elliot y Mencia. En esa vorágine, con acción de dos y un de Arn, el local igualó la brecha de 9 y se puso 11 arriba con una corrida de Vieta -33 a 22- en 4 minutos. Con un Mencia activo, el rival achicó a 8 -36 a 28- y con un acierto de tres de Orresta estaba a 5 -36 a 31- ya camino a los últimos 4 minutos del parcial.

Encontró nuevo despegue el local con anotaciones de Vieta y Crawford -42 a 33- y los minutos finales volvieron a llenarse de gol: entre Acuña y Orresta acercaron 42 a 37 y quedó un anotación de tres de cada lado –Vieta y Vega- para terminar con esos 5 de luz para La Unión: 45 a 40.

Un parcial de 8 a 2 en 2 minutos, incluyendo dos triples de Ferreyra, le devolvió a La Unión los 11 que ya había sacado en el segundo cuarto -53 a 42-. Mucha intensidad defensiva, cerrando caminos en la pintura y Tabarez activado en ataque -5 puntos en fila- para irse por 16 -58 a 42- en 4 minutos con un parcial de 13 a 2.

La Unión siguió muy claro en ofensiva y subió la distancia a 17 con un doble adentro de Crawford -66 a 49- mientras que Gimnasia pudo al fin encontrar una vía confiable con Barreiro para al menos evitar que el local se siga disparando, claro que los de Japez no pararon de anotar hasta la chicharra: sobre el límite Maldonado metió un triple de 9 metros para mandar por 18 -73 a 55.

Un 7 a 2 para el visitante estrenó el cuarto final con todos los puntos en las manos de Vega -75 a 62-. Los de Villagrán dejaban en claro que se la venían a jugar pero La Unión respondía con la fórmula del arranque del partido, mucho juego interior con sus perimetrales y también buscando a Podestá para tener un 83 a 69 con 5 minutos por delante.

Un parcial de 6-1 en el siguiente minuto acomodó a Gimnasia a un solo dígito -84 a 75- algo que no ocurría desde el inicio de la tercera fracción. Vazquez y Vega relevantes para el momento y también las dos pérdidas seguidas del local. Tuvo una bola el conjunto de Villagrán para seguir subiendo pero la perdió Vega que seguido cometió falta ante Maldonado, ya con los dos en penalización. El escolta metió uno, enfrente Elliot entusiasmó a los suyos con un triple -85 a 78- pero Podestá paró la embestida también con anotación de tres -88 a 78- con 2,30 en el reloj.

Más defensa en su aro y más de tres de Podestá en ataque para subir a los dos dígitos de nuevo -91 a 78- ya con pinta de trámite resuelto. Y así fue por más que Gimnasia insistió con un 6-0 entre Elliot y Barreiro que lo dejó a 7 -91 a 84- obligando al tiempo muerto de Japez con 14 segundos. Cuando volvieron ya no hubo más juego y La Unión, en el tercer cruce en el año con Gimnasia, pudo festejar.

Síntesis

La Unión de Formosa (91) N. Ferreyra 20, J. Maldonado 15, P. Tabarez 15, Z. Cuthbertson 4, C. Crawford 6 (FI) F. Vieta 10, F. Thygesen 0, L. Arn 5 y F. Podestá 16 DT: E. Japez.

Gimnasia (CR) (84) S. Orresta 9, M. Elliott 13, Y. Mencia 11, S. Vega 19, R. Acuña 8 (FI), A. Barreiro 14, F. Vazquez 10 yD. Romero 0 DT: M. Villagrán.

-Árbitros: R. Castillo, A. Ponzo y L. Mendoza.

-Parciales: 22-14, 45-40, 73-55

-Por cuartos: 22-14, 23-26, 28-15 y 18-29.

