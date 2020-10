Compartir

Linkedin Print

Es una vergüenza que no dejen a las personas enfermas salir de localidades infectadas como Clorinda o Belgrano a hacerse tratar en Formosa. ¿Acaso no razonan? No los va a matar el coronavirus, pero sí otras enfermedades. Hay gente que debe realizarse diálisis y no los dejan salir. Es indignante.