Lanzaron en la localidad de Riacho He Hé el Registro Provincial de Productores Avícolas

Con la presencia del subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Alejandro García, y el equipo técnico del Ministerio de la Producción y Ambiente, además del intendente riachense Rubén Solalinde y los distintos organismos que forman parte de la Comunidad Rural Organizada (CRO), se lanzó el Programa Provincial de Registro de Productores Avícolas.

El mismo se enmarca en las políticas de diversificación productiva llevadas adelante por el Gobierno de Formosa y el Registro de la Producción Agropecuaria.

“Tomamos la decisión tan importante de lanzar el Registro Provincial de Productores Avícolas de todo el territorio de Formosa”, indicó el ingeniero García.

Explicó que “venimos trabajando prácticamente hace cuatro meses registrando en varias localidades a los productores paipperos que producen tomates y horticultura, así que era momento de avanzar en la producción avícola”.

En ese sentido, “desde Riacho He Hé hicimos el lanzamiento con una reunión de trabajo donde estuvo el jefe comunal Solalinde con todo su equipo, además del PAIPPA y Agricultura Familiar”.

“Varios equipos van a trabajar en el terreno para tener información precisa acerca de cuántos son los productores avícolas, datos sociales, los sistemas de producción que tienen, cómo es el manejo que hacen, la alimentación y la sanidad”, detalló el subsecretario García, apuntando que una vez culminadas las tareas en Riacho He Hé se continuará en Laguna Naineck, Buena Vista y Laguna Blanca, prosiguiendo luego en la zona sur de la provincia.

Según puntualizó, hasta el momento los datos del registro preliminar en Riacho He Hé arrojan que “son más de 100 los productores avícolas producen huevos y carne, de los cuales 28 abastecen al Plan Provincial Alimentario Nutrir”.

Diversificación productiva

A su vez, el funcionario puso de resalto ante esta Agencia “la decisión del gobernador Gildo Insfrán y su equipo de trabajo al abordar un trabajo en la diversificación productiva, donde nuestros productores ya no hacen uno o dos productos, sino una canasta de cultivos”.

Subrayó que aquí “juega un papel importante la producción agrícola y relacionado a ella está un cultivo que creció los últimos años: el maíz. En los últimos ciclos productivos, en Formosa se realizaron más de 70 mil hectáreas, entre la primera y segunda siembra, y nuestros productores paipperos año a año llevan adelante más de 9 mil hectáreas”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Wilson Dutra, coordinador de la Región Subtropical del Ministerio de la Producción y Ambiente, pormenorizó que “el Registro de Productores Avícolas tiene el objetivo de recabar toda la información, no sólo datos productivos, sino cómo están viviendo los productores, su situación económica, de salud, vivienda, familia e infraestructura, a los fines de contar con una información completa por colonia y por productor”.

“Estos datos son herramientas fundamentales para nosotros a la hora de poder establecer mejor las políticas públicas en base a este registro”, remarcó el especialista.

Polo de producción

A su turno, el intendente Solalinde hizo notar que “nos sentimos muy honrados y orgullosos porque desde nuestra localidad se lanzó el Programa Provincial de Registro de Productores Avícolas, una nueva opción de producción que nació hace unos meses y que ahora va a tener el sustento a través del acompañamiento del ministro de la Producción y Ambiente, el doctor Raúl Quintana, el subsecretario García y el equipo de la cartera”.

“Lo tomamos como una fortaleza muy importante a sabiendas de que la localidad de Riacho He Hé se ha convertido a través del esfuerzo y la dedicación de las familias paipperas en un polo bastante importante en lo productivo, así que la posibilidad de ampliar esto es cumplir con la génesis del PAIPPA, convirtiendo a las familias de productores en una empresa social paippera, ya que hoy no sólo que producen verdeos, sino que le anexan otras producciones como ser en este caso la avícola”, concluyó.

