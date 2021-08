Las dos malas noticias que sumó Marcelo Gallardo tras la eliminación de River en la Copa Libertadores

Compartir

La derrota por 3 a 0 ante Atlético Mineiro en Brasil golpeó con fuerza al plantel de River Plate, entidad que no estará entre los mejores cuatro del continente por primera vez desde 2016 (fue eliminado en octavos de final a manos de Independiente del Valle de Ecuador). Una vez finalizado el pleito en Belo Horizonte, tanto Marcelo Gallardo como Franco Armani resaltaron que hay que cambiar de página rápidamente y que el nuevo objetivo será el torneo local, competencia que el Muñeco nunca pudo ganar.

“Hay que pensar en el torneo local, donde vamos a tener que limpiar rápidamente esto y enfocarnos. Cambiar ese chip para ver si definitivamente podemos en este semestre pelearlo hasta el final”, advirtió el director técnico en conferencia de prensa. El arquero, por su parte, se mostró en la misma línea: “Hay que mentalizarnos en ganar el torneo local que es lo que nos queda. Debemos apuntar a ese objetivo, y seguir trabajando día a día para conseguirlo”.

No obstante, Napoleón sufrió dos malas noticias durante el choque ante el Galo de cara al compromiso de este domingo, desde las 20.15, ante Gimnasia y Esgrima La Plata. El club de Núñez emitió un comunicado en el que informó que tanto Jonatan Maidana como Fabrizio Angileri fueron reemplazados por diversas molestias físicas.

El marcador central, que fue una de las sorpresas del DT en la alineación titular, fue sustituido a los 33 minutos de la primera parte por José Paradela. El defensor padece una molestia muscular en el recto izquierdo. El lateral izquierdo, que salió del campo de juego en el entretiempo por Alex Vigo, tiene una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo. Otro dato no menor es que Nicolás De La Cruz, que ingresó en la segunda parte, aún no está al ciento por ciento en lo físico.

Luego de tener el jueves libre, el plantel de River Plate retornará a las prácticas el viernes con el claro objetivo de imponerse ante el Lobo en el Bosque para intentar acomodarse en la parte alta de la tabla de posiciones. Tras seis jornadas, los de Núñez aparecen en la séptima colocación, producto de 10 unidades (tres victorias, una igualdad y dos derrotas). En la cima del campeonato aparece el invicto Independiente, con 14.

Vale destacar que el Millonario hoy no está clasificado a la Copa Libertadores de 2022. Para lograrlo debe levantar el trofeo en La Liga Profesional o terminar entre los tres primeros de la tabla anual (contempla los puntos de la fase de grupos de la Copa de la Liga y el presente certamen).

Los conducidos por Marcelo Gallardo hoy acumulan 31 puntos, lo que los pone dentro de los puestos clasificatorios a la próxima Copa Sudamericana y a tiro de ingresar a los puestos de vanguardia, ya que está a tres de alcanzar la línea de Estudiantes, Independiente y Vélez. En el medio, con 32 unidades, se encuentran Racing y Lanús.

