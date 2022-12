Las Escuelas Deportivas Argentinas del Tiro con Arco en el corazón de los Juegos Evita

Las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) tienen cada vez mayor incidencia en la formación de futuros deportistas de alto rendimiento y las finales nacionales de los Juegos Evita 2022 fueron un escenario para que muchos de ellos pudieran mostrar su talento.

Por primera vez el tiro con arco estuvo presente en los Evita y entre los finalistas nacionales hubo cinco provincias representadas por las EDA, entre ellas Chubut con Santiago Ibañez (14) y Olivia Campos (12), quienes compartieron su diaria y sus sueños en Deportesar.

“Vivo en el Parque Nacional Los Alerces y voy a una escuela rural, ’la 25’. Estoy muy agradecido a la EDA porque me brindó posibilidades increíbles, además de descubrir un deporte hermoso. Mi día a día cambió por completo con el entrenamiento y la competencia. Siento felicidad», comentó Santiago, de la EDA chubutense que funciona dentro del parque nacional.

A lo que Olivia , integrante de la EDA de Esquel, agregó: “Lo más lindo de todo esto que me posibilita a hacer amigos nuevos y conocer cada vez más lugares. El tiro con arco es un deporte que al descubrirlo no se puede dejar de practicar”.

El Club de Arquería Andino Patagónico brinda la infraestructura y el equipamiento para poder llevar adelante este trabajo tanto en el lago del Parque Nacional como en Esquel y vale resaltar que una condición singular para formar parte de este proyecto es tener un buen rendimiento escolar.

Entre ambas escuelas hay 28 jóvenes que practican arquería, una disciplina que tuvo su debut en estos Juegos con una participación de 65 deportistas, provenientes de las distintas EDA de todo el país. Finalizadas las etapas provinciales, además de los representantes de Chubut, también lograron el pasaje a la final de Mar del Plata los catamarqueños, santiagueños, mendocinos y pampeanos.

En tanto que las EDA de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Rio Negro, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego tuvieron un digno desempeño en la competencia local y aunque no llegaron a ser finalistas generaron una importante motivación entre los jóvenes deportistas y cada vez suman más participantes.

Ya son 1340 las Escuelas Deportivas Argentinas de este Programa, de las cuales 129 están destinadas al deporte adaptado. La Secretaria de Deportes de la Nación, conjuntamente con las administraciones deportivas provinciales y las federaciones nacionales lleva adelante esta iniciativa con el fin de propiciar en todo el país espacios de iniciación y desarrollo deportivo a más de 30.000 niños, niñas y adolescentes en 60 disciplinas.

