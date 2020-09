Laura Novoa enfrentó a Oscar Mediavilla en el “Cantando 2020” por cuestionar su participación

Compartir

Este martes, Ángel de Brito generó polémica en la gala del Cantando 2020 cuando expuso los dichos de Oscar Mediavilla sobre Laura Novoa. Según el conductor, el marido de Patricia Sosa había realizado algunas declaraciones en Hay que ver (El Nueve) en las que dijo que no entendía qué hace la actriz en un concurso de canto.

“Específicamente no hablé de Laura Novoa. Viene a cuento de que, no sé quién dijo, que tengo algunos preferidos. Que pierdo mi objetividad. Siento una gran admiración por vos. Siendo una gran actriz, para qué te presentás en un certamen de canto. Igual estamos más o menos…”, explicó Mediavilla. “La respuesta es que hay un 99 por ciento de actores sin trabajo. Es un concurso de show. Soy una madre argentina, con dos hijos, y vengo a trabajar”, fue la respuesta de la participante.

Mediavilla aceptó la justificación y se dio su veredicto y su nota sobre el desempeño de la pareja en la pista. “La afinación de Laura fue débil y Patricio canta cada día mejor”, dijo, y les puso 6.

En la previa, Carolina Papaleo, que fue a acompañar a su amiga Novoa. Según contó, después de las críticas que le hizo sobre su desempeño en Cantando 2020, Laura le contestó: “Prefiero que me critiquen Moria y Nacha juntas en vez de escuchar lo que me estás diciendo vos”.

Novoa y su compañero Patricio Arellano interpretaron el tema Beso a beso de La Mona Jiménez y recibieron una buena crítica de Nacha Guevara que opinó que la pareja estaba en la buena senda: “Estuvo mucho mejor. Sobre todo, la actitud y la soltura de Laura. Ahora, hay que trabajar las afinaciones”. Recordemos que la semana pasada, la jurado había sido muy dura. “Vos no arrancás, estás incómoda, no sé… estás con miedo, contenida…”, le reclamó.

En esa oportunidad, Oscar Mediavilla se apiadó de Laura Novoa después de todo lo que la había criticado Nacha. “No sos una dotada cantando, pero se ve el esfuerzo que estás haciendo”, le explicó.

Por su parte, Karina La Princesita sostuvo que en esta presentación: “Puede ser que hayan estado mejorcito. A vos, Laura, te tengo más confianza cantando de la que te tenés vos misma. Lo que hicieron hoy estuvo hasta ahí”. “Hoy estuvo mucho mejor”, le dijo Moria Casán. “Hoy, enderezaste los hombros, entraste bien. Pero falta fuerza en la pisada. Estuvo bien”. Les puso 7. El total fue de 20 puntos.