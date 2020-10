League: el martes jugarán San Lorenzo y Quimsa

Compartir

Finalmente Quimsa y San Lorenzo se verán las caras el martes 27 y no el domingo 25 como estaba pautado inicialmente. Entre los protocolos exigentes y la espera de los hisopados era imposible constatar a tiempo todo para el fin de semana. Se hace larga la espera.

Se hace larga la espera en pos del regreso del básquet en Argentina. En este caso para la culminación de las semifinales de Champions League. Quimsa ya se encuentra en Buenos Aires y arrancó con los protocolos correspondientes dentro de la ciudad. Llegó con un jugador menos debido a que fue positivo en los últimos días.

Ambos elencos sumarían mayor cantidad de entrenamientos, sobre todo con sus nuevos foráneos. No solo el caso claro de San Lorenzo con su cuarteto nuevo (salvo Tucker) sino también para Quimsa con la readaptación de Robinson y sobre todo de Kent y de un nuevo extranjero que llegaría por Draper, quien finalmente no será parte del equipo para la Champions. Por ese lado les cierra a ambos.

Los protocolos e hisopados son exigentes con los tiempos y justamente lo que menos hay es tiempo. Considerando que le restan 72 horas al partido, demasiado justo para constatar como se encuentra cada jugador y perder alguno a último momento podría ser un cambio rotundo para el partido en sí. Se espera la autorización respecto de DIRECTV para su programación, ver cual es el horario (podría ser a las 20) y llevarlo a cabo.

Hay otro dato que no es menor. La final será el 30 (a menos que ocurra algún nuevo inconveniente), lo cual significa menos descanso para el ganador pero con rodaje por lo sucedido para el martes finalmente. Todo un rompecabezas difícil de armar.

Robinson y Kent, los

refuerzos de Quimsa

Quimsa confirmó la continuidad del perimetral Brandon Robinson para la temporada 2020-21 de La Liga Nacional de Básquetbol. Por otro lado, se suma a préstamo para disputar la #BCLA, el jugador Anthony Kent.

Brandon Robinson llegó a Buenos Aires donde cumplió con el aislamiento preventivo y hoy se unirá al resto del equipo dirigido por Sebastián González, que en horas de la mañana arribó a esa ciudad para disputar el tercer partido de las semifinales de la Basketball Champions League Americas ante San Lorenzo de Almagro.

Robinson dejó una buena imagen y fue la figura del equipo en la temporada pasada, cuando se convirtió en el jugador de mayor valoración del plantel, al promediar 18.3 puntos, 2.7 asistencias y 2.5 rebotes en 21 partidos disputados.

Por otro lado la dirigencia fusionada llegó a un acuerdo con la dirigencia de Oberá para concretar el préstamo del pivote Anthony Kent para jugar uno o dos partidos de Champions League (depende del resultado con San Lorenzo), y luego retornará a Oberá para jugar la burbuja.

En la pasada temporada Kent jugó para Argentino de Junín.