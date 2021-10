Liga Formoseña de Fútbol: en días empieza el Torneo Transición

Compartir

En pocos días mas, a partir del fin de semana del 30 y 31 del corriente, la pelota volverá a rodar en el fútbol formoseño tras mas de una temporada que se vio afectada por la pandemia. Será en Primera e Inferiores.

El denominado Torneo de Transición-Reactivación 2021 será de carcater no obligatorio para los clubes de la LFF confirmado su particiación 17 clubes de la máxima categoría, 11 de la LFF B y 20 en la categoría C, sin descensos y sin presencia de público, este último uno de los puntos estbalecidos dentro del protocolo sanitario llevado adelante por los dirigentes de la LFF que preside el ingeniero Jorge Jofré y que ante la primera posibilidad por parte de las autridades sanitaras de habilitar elretorno del fútbol en Formosa, coordinó el equipo de trabajo para que esto suceda.

En cuanto a los formato establecidos para los torneos, en la A, los 17 equipos se dividirán en 3 zonas, 2 de 6 elencos y 1 de 5 equipos a saber:

Grupo A: 8 de Diciembre, Fontana, Defensoreos de Formosa, Defensores de Herradura, Libertad de Eva Perón, San Lorenzo.

Grupo B: Independiente, Patria, Garrido, 1° de Mayo, San José Obrero, Sol de América.

Grupo C: San Martín, Estrada, Defensores del Rosario, Sol de Mayo, Chacra 8.

Jugarán todos contra todos a una rueda en su zona casificando a la siguiente instancia 8 equipos en total: los 2 primeros de cada zona mas los dos mejores terceros entre as 3 zonas. Luego jugarán por eliminación dirceta de la siguiente manera:

Mejor 1° vs. Peor 3°

Segundo mejor 1° vs. Segundo 3°

Tercer 1° vs. Peor 2°

Mejor 2° vs. Segundo2°

En la categoría B jugarán en el grupo A: San Agustín, Sargento Rivarola, Villa Jardín, Fátima y Estudiantes del barrio San Francisco. Mientras que en el Grupo B lo harán: Avellaneda, Huracá Katrina, Inter de barrio Obrero, República Argentina, Domingo Savio y Mariano Moreno.

