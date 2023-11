Liga Nacional de Básquet: Obras venció a La Unión y extendió la racha negativa del equipo formoseño

El Tachero se impuso sobre La Unión por 102 a 84, en El Templo del Rock, y cosechó su séptima victoria consecutiva. Cinco jugadores finalizaron en doble dígito: Felipe Inyaco (26 puntos), Franco Smaniotti, Pedro Barral, Jeff Solarin (12 cada uno) y Andre Spight (11).

El dueño de casa empezó al frente, de la mano de un Felipe Inyaco encendido. El base chileno encestó 13 tantos (2-5 desde el perímetro). Asimismo, la intensidad defensiva del anfitrión dejó al rival con un goleo bajo (22% de efectividad en tiros de campo). De esta manera, terminó el primer cuarto con un parcial de 24 a 13.

En el segundo episodio, el conjunto de Núñez estiró la diferencia mediante los aportes de Pedro Barral (nueve unidades y cuatro pases gol), Jeff Solarin (nueve (2-4 detrás del arco) y cinco tableros) y Andre Spight (nueve y tres). Además, la precisión en los tiros externos (seis conversiones) fue un aspecto clave para que Obras se vaya al descanso arriba por 52 a 35.

El local logró otra ráfaga en el tercer período, como producto de su buena rotación de pelota (pases gol en total) y la eficiencia en los ataques rápidos (% en dobles). A su vez, Felipe Inyaco continuó muy certero con las ejecuciones (26 puntos en total) y Emir Pérez Barrios tuvo un buen ingreso desde la banca (siete). El joven de la cantera rockera sorprendió a todos con un bombazo de mitad de cancha, antes de sonar la chicharra. Los rockeros ingresaron a los diez minutos finales al frente por 87 a 58.

En el último capítulo, Obras siguió rotando el banco para que los jugadores más jóvenes contaran con minutos de acción. Al mismo tiempo, conservó el ritmo de juego con el fin de asegurar el séptimo triunfo en fila y de conseguir el octavo festejo en nueve presentaciones. El aurinegro volverá a jugar este lunes frente a Regatas de Corrientes, en El Templo del Rock.

El Negro volvió a ganar en el Vicente Rosales y continúa como uno de los líderes. Esta vez derrotó a Comunicaciones por 77 a 72. Los de Leo Gutiérrez sacaron adelante un último cuarto complicado y festejaron sobre el final cerrando mejor el juego.

El arranque del juego fue parejo. Olímpico arrancó apoyándose en Collier y Romano en el poste ante la falta de efectividad desde tres puntos (0-7). Con el correr de los minutos, el Negro mejoró en defensa, sobre todo en las situaciones de pick and roll complicando a Comunicaciones y forzando posesiones largas. Sobre el cierre apareció Aguirre con dos triples para alejar a Olímpico 23-18 al cabo de los primeros diez minutos.

El segundo parcial inició con muy poco gol. En los primeros cuatro minutos el pasaje fue 5-2 para los de Gutiérrez. Comunicaciones abusó del tiro de tres y Olímpico no aprovechó las situaciones que tuvo para ampliar la ventaja en el arranque. El local comenzó a escaparse con el aporte de Romano y Collier, generándose espacios en la zona ante un Comu que cedió terreno con una formación un poco más baja. Entre los dos combinaron 9 puntos sobre el final para irse al descanso largo ganando 41-30.

Apoyándose en Tabarez y Arengo en el perímetro, Olímpico siguió controlando el partido a la vuelta del entretiempo. En defensa siguió mandando a la zona al rival. Con el correr de los minutos apareció Negrete por primera vez en el juego con 9 puntos en sus 6:50 en cancha. El mismo fue el pilar de Olímpico en el cuarto sumado al manejo de Machuca. Comunicaciones dio muchas ventajas defensivas y el Negro no perdonó. A falta de dos minutos, sacó la máxima de 19 puntos. Martini recurrió dos veces al tiempo muerto, pero no encontró soluciones. El tercero terminó 63-47 para Olímpico.

El comienzo del último cuarto del elenco bandeño fue para el olvido. En los primeros cinco minutos, Comunicaciones metió un parcial de 15-0 (63-61). De la mano de Deshields y Montes, los de Mercedes aprovecharon los espacios que dio Olímpico en defensa para castigar sobre todo desde afuera con tres triples. El local reaccionó de la mano del manejo de Aguirre y el goleo desde afuera de Arengo, que tomó lanzamientos dificiles ante la buena marca de la visita. Con un 5-0, los de Gutiérrez reaccionaron a falta de 3:30 y desde allí empezó el palo a palo hasta el final. Comunicaciones se equivocó en sus ofensivas y Aguirre se adueñó del reloj para que el Negro se quede con una victoria trabajada por 77-72, teniendo como jugador más destacado a Devon Collier con 16 tantos y obteniendo 4 rebotes. Por parte de la visita, Deshields convirtiendo 19 puntos.

