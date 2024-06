Liga Nacional de Básquet: Regatas de Corrientes enfrentará a Instituto en los cuartos de final

Regatas Corrientes avanzó por quinta temporada consecutiva a los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), en cuya instancia donde deberá enfrentarse con Instituto de Córdoba en una llave eliminatoria en la que no contará con ventaja de localia, por lo que irá por una nueva hazaña fuera de casa.

Luego de haber dado uno de los grandes golpes de las series de Reclasificación al derrotar de forma contundente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 3 a 0, imponiéndose en los dos encuentros en el «Socios Fundadores», y lo alcanzó a liquidar en el «José Jorge Contte» para instalarse entre los mejores ocho equipos de la competencia.

En la Fase Regular el equipo conducido por Fernando Calvi finalizó en la undécima posición con un registro de diecinueve victorias y diecinueve derrotas. En tanto que por su parte Instituto de Córdoba, se salteó los cruces de Reclasificación al haber avanzado a los cuartos de final de forma directa al finalizar en la tercera posición con un récord de veintisiete triunfos y once caídas.

A lo largo de la temporada el «fantasma» y la «gloria» se enfrentaron en dos oportunidades, donde el primer cruce fue el pasado 13 de diciembre, donde Instituto logró imponerse en el estadio «Ángel Sandrín» por 78 a 65, en un cotejo donde el «remero» no logró sostener su ventaja y se terminó quedando con las manos vacías en el final. Mientras que en el segundo duelo entre ambos elencos que se llevó adelante el pasado 21 de abril en el «José Jorge Contte», Regatas Corrientes logró quedarse con una dramática victoria 68 a 67, producto de un triple sobre la chicharra final de Franco Vieta.

San Martín volvió a

caer en Mar del Plata

y quedó eliminado

En el cuarto encuentro correspondiente a la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), San Martín de Corrientes sumó una nueva derrota ante Peñarol en Mar del Plata por 70 a 56, para quedar sorpresivamente eliminado del certamen al perder 3 a 1 la lleva eliminatoria de los octavos de final. En el «santo» se destacaron las labores de Agustín Pérez Tapia (17 puntos, 7 rebotes) y Manuel Buendía (16 puntos). Mientras que en el «milrayitas» tuvo como destacados a Willie Thornton (19 puntos) y Joaquín Valinotti (19 puntos, 6 rebotes).

En los primeros instantes, el local tomó ventaja con las anotaciones de Simpons y Fernández (7-2). En el Santo el aporte de Pérez Tapia permitió que el tanteador se empareje (9-9). Luego Peña volvió a tomar ventaja con las anotaciones de Thornton (5). Ahora «SanMa» ya no contó con Pérez Tapia para convertir y Carabalí estuvo errático en el poste bajo. El ingreso de Morales le dio mas aire al local y el parcial terminó 26-16.

En el inicio del segundo chico, Thornton siguió comandando al «milrayitas» y estiró a 12 la diferencia (28-16). Ahora Manuel Buendía se hizo cargo de la conducción de San Martín y sus puntos permitieron recortar la diferencia (32-24). Méndez encontró espacios libres para atacar y nuevamente Tapia volvió a aportar (34-30). Nuevamente San Martín no controló a Thornton (15 puntos) y Peña recuperó la diferencia. Un triple de Valinotti sobre el cierre del segundo cuarto, permitió que el local se vaya al descanso nueve arriba (41-32).

En el tercero, el «milrayitas» siguió con el dominio del partido y del tanteador. El desempeño de Joaquín Valinotti fue clave. El base aportó 9 de los 16 puntos que logró el local. Peña llegó a sacar 15 (50-35). El aporte de Buendia y un triple de Pérez Tapia volvió a achicar la diferencia (50-41), pero la reacción fue tibia, a pesar de un triple de Gargallo sobre el final (57-49).

En el último chico, como a lo largo del resto del partido, a San Martín le costó conseguir puntos. Solo anotó siete puntos y que fueron insuficientes para generar una reacción. Además el local encontró puntos en Filippa (8), para cerrar el juego y sellar el triunfo que permitió la clasificación a los cuartos de final.

Síntesis del partido

Peñarol (70): Víctor Fernández 7, Joaquín Valinotti 19, Tomás Monacchi 6, Willie Thornton 19, Diamon Simpson 6; Facundo Tolosa 2, Octavio Sarmiento 0, Julián Morales 3, Francisco Filippa 8. DT: Hernán Laginestra.

San Martín (56): Manuel Buendía 16, Gastón García 4, Agustín Pérez Tapia 17, Lucas Gargallo 3, Bryan Carabalí 8; Franco Méndez 8, Rolando Vallejos 0. DT: Gabriel Revidatti.

Progresión: 26-16, 41-32, 57-49, 70-56.

Árbitros: Oscar Brítez, Diego Rougier y Alberto Ponzo.

Cancha: «Polideportivo Islas Malvinas» (Mar del Plata, Buenos Aires).

Serie: 3-1.