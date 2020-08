Lionel Messi lo tiene decidido: quiere dejar el Barcelona

Compartir

Linkedin Print

A casi una semana de la vuelta al trabajo para el Barcelona, Lionel Messi accionó el “botón rojo”. Le comunicó formalmente al Barcelona su intención de dejar el club culé a fines de esta temporada. Lo hizo a través de un burófax que envió al club este lunes, según confirmaron fuentes cercanas al jugador a Doble Amarilla.

¿Cómo podrá ser la salida? El jugador quiere acogerse a la cláusula de salida que está vigente en su contrato y que le permite rescindir unilateralmente antes del inicio de cada temporada . La temporada actual tuvo sus plazos desdibujados debido a la pandemia del coronavirus, que obligó a extender el final de la misma hasta que se termine de jugar, sin atarlo a una fecha del calendario específica.

En este caso, se considera que la temporada culminó luego de la final de la Champions League, jugada el pasado domingo en Lisboa. Horas después de ese partido, Messi envío al Barcelona la comunicación de sus intenciones.

Para el club, esa cláusula de la que hablan Messi y su entorno no tiene vigencia, pero del lado del jugador están tranquilos, saben la temporada 20/21 no dio inicio y, por tanto, pueden acogerse a esa cláusula.

Los hechos dicen que Messi tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2021. También, que la cláusula de rescisión fijada por el Barça es de €700 millones. Lo que los hechos también deben decir desde estas horas es que, por primera vez, Messi se quiere ir del Barcelona y ya se lo comunicó a la institución que preside Josep María Bartomeu.

¿Qué dice la FIFA? En un documento que se publicó el pasado 7 de abril, desde Zurich escribieron: “Los contratos normalmente concluyen al final de la temporada y la fecha de finalización de la temporada coincide con la de vencimiento del contrato. Con la suspensión de las actividades futbolísticas en la mayoría de los países, es obvio que la temporada actual no terminará en la fecha prevista. Por tanto, se propone que los contratos se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada. Esta medida se corresponde con la intención original de las partes al firmar el contrato y contribuirá a preservar la integridad y la estabilidad del deporte” y agregan “un principio similar se aplica a los contratos cuyo inicio estaba previsto para el principio de la próxima temporada: su entrada en vigor se pospondrá hasta el inicio real de la misma”.

Ahora, ¿dónde podría seguir su carrera Lionel? Pretendientes no el faltan, claro está. Al interés del PSG y del Manchester United, se le suma la chance de volver a reunirse con Guardiola, las ganas del Inter de Miami y también la idea del Inter de Italia de llevarlo a la Serie A, dónde también está Cristiano Ronaldo. ¿Dónde jugará Messi la próxima temporada?