Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad: ¿reflexión a lo Gallardo o decisión tomada?

El entrenador sorprendió en conferencia cuando puso en duda su continuidad al frente de la Selección. «Necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir», disparó. Los detalles de la situación actual del DT y su relación con AFA.

Lionel Scaloni sorprendió al poner en duda su continuidad al frente de la Selección Argentina de cara al año próximo. «Ahora queda parar la pelota, pensar. Tengo muchas cosas que pensar. Necesito pensar mucho qué voy a hacer, no es un adiós. Pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir. Estos chicos lo ponen difícil. Se lo diré al presidente y a los jugadores. Este equipo necesita un entrenador que tenga toda la energía puesta en la Selección», comentó el DT a modo de cierre de la conferencia de prensa tras el histórico triunfo sobre Brasil en el Maracaná.

Las declaraciones generaron algo de sorpresa en el seno dirigencial, aunque son conscientes de que existe un lógico desgaste en el vínculo entre AFA y el entrenador. No es la primera vez que ocurre una situación así. Hubo, al menos, tres oportunidades en las que Scaloni amagó con dar un paso al costado.

En la gira por Estados Unidos, previa a la Copa América, hubo momentos de tensión que intentaron ser desmentidos: el DT no renovaba su contrato y quería hacerlo antes del Mundial. Cuando se conocieron las versiones periodísticas que indicaban que existía un conflicto, desde AFA inmediatamente anunciaron la renovación del vínculo, luego Scaloni lo puso en duda, pero finalmente la ratificó.

Por otro lado, en septiembre del año pasado, tras la última gira amistosa de la Selección antes del Mundial de Qatar, el entrenador había deslizado que tenía intenciones de continuar, pero que no estaba confirmado. «Tengo ganas de seguir, ¿Quién no quiere hacerlo en la Selección Argentina? Con el presidente tengo la mejor relación, estuvimos reunidos hoy, está todo encaminado. Hay cosas para aceitar pero las ganas y la predisposición están, y más con un grupo que se brinda de esta manera». Sin embargo, luego de esta declaración, Claudio Tapia comunicó, en su cuenta de Twitter, que Scaloni continuaría en el cargo y se generó un momento de tensión.

Luego, tras la Copa del Mundo, se generó otra situación tensa y ahora, en el cierre del año y sin saber bien los motivos, Scaloni vuelve a amagar con ‘pegar un portazo’ al mejor estilo Marcelo Gallardo. El ‘Muñeco’ tenía bien en claro que cada fin de año, además de generar expectativa en los hinchas, sus momentos de reflexión generaban incertidumbre en los dirigentes.

El DT lo tenía muy claro y lo hacía con ese objetivo. Incluso, el año pasado, Gallardo habló sobre el final de su contrato con palabras similares a las que utilizó el entrenador de Pujato. «Creo que merezco la posibilidad de replantearme qué hacer. Se necesita estar con muchísima energía para seguir», señaló el ahora DT del Al Ittihad en diálogo con ESPN. Acá no queda claro si la intención de Scaloni es que exista incertidumbre, pero la genera.

De todas maneras, desde AFA aseguraron que Scaloni no presentó su renuncia anoche en el vestuario y confían en que en los próximos días habrá charlas, según pudo saber Doble Amarilla. Cabe recordar que para el 18 de diciembre está prevista una cena de festejo de la Selección por el aniversario de la obtención del Mundial 2022 y se espera que, en el lapso de esos días, se lleven a cabo las conversaciones pendientes.

En la Asociación del Fútbol Argentino son optimistas y confían que, tras estas reuniones, todo llegará a buen puerto y que Scaloni continuará al frente de la Selección nacional. En tanto, desde el lado del DT admiten que existe un desgaste y sus dudas también las relacionan a cuestiones familiares y personales del creador de la «Scaloneta». ¿Cómo seguirá esta historia?