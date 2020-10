“Lo que más nos interesa ahora es ir en socorro del interior del país”

Compartir

El presidente Alberto Fernández aseguró desde La Rioja que frente a la realidad epidemiológica del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la situación “está estabilizada y pareciera empezar a ceder” en la cantidad de casos de coronavirus, lo que más les “interesa ahora es ir en socorro del interior del país, que está padeciendo un incremento de contagios”.

Así lo planteó el jefe de Estado al encabezar junto al gobernador Ricardo Quinta una visita al Parque Eólico Araujo Sapem, donde el Gobierno nacional firmó tres convenios con La Rioja.

El mandatario destacó en este escenario, en el que la pandemia aún no está controlada en el país y se ha expandido por provincias en las que unos meses atrás casi no había casos, el hecho de “seguir avanzando” para ir superando la crisis.

Fernández se refirió al “infortunio” que significó el coronavirus, que obstaculizó durante el último semestre la posibilidad de que el país siga el camino del desarrollo y del crecimiento “del modo que hubiéramos querido hacerlo”.

El mandatario presentó en La Rioja, tal como lo hizo la semana pasada en Rosario, el plan nacional DetectAR federal para “ir en socorro del interior del país, que hoy está padeciendo un incremento de los contagios” con dos objetivos “aislar a los que se han contagiado” y “garantizar que todo el que se enferme tenga la atención médica adecuada”.

“Siempre digo que somos una generación única en la historia, la generación de la pandemia”, sostuvo, para luego contrastar que, pese a “esa nueva necesidad que nos impone el virus” sobre los cuidados, “somos somos también la generación que no baja los brazos, que sigue invirtiendo, que sigue produciendo y que sigue generando trabajo y que, en este momento tan difícil, no se olvida de los que menos tienen y los que más necesitan”.

En esa línea, enfatizó la apuesta al federalismo impulsada por su Gobierno: “Somos un país federal que debe llevar el esfuerzo a todos los rincones del país, que debe recordar a todos los que habitan esta tierra porque finalmente y por sobre todas las cosas son argentinos”.

“Esta idea de la Argentina central con otras Argentinas periféricas es una idea que detesto y por eso celebro enormemente poder estar aquí en el Norte del país, acompañando a mis hermanos riojanos, trayéndoles auxilio crediticio y mejores condiciones a las mujeres”, sostuvo.

Sobre el Parque Eólico Arauco Sapem, sostuvo que “es un lugar que va creciendo, que empezó en 2011 y que permite a la Argentina contar con 200 megavatios que se integran al sistema general que da electricidad a todo el país”.

“Tenemos que valorar este tipo de energía no contaminante, que nos puede permitir generar energía limpia que es lo que debemos dejar para las futuras generaciones. Por eso, los felicito y agradezco que desde aquí puedan darnos mejor electricidad a todos los argentinos”, expresó.

En otro pasaje, sostuvo que La Rioja le evocaba recuerdos de viajes familiares durante su niñez y se refirió a Anillaco como un lugar que “todos los argentinos conocemos porque La Rioja dio de ahí a un Presidente” al aludir al exmandatario Carlos Menem.

Durante el acto, los ministros Eduardo ‘Wado’ de Pedro (Interior), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad) firmaron con Quintela convenios destinados al impulso de proyectos de desarrollo, al fomento de la producción y a la asistencia a mujeres en situación de violencia de género.

El parque eólico -que se emplaza en el Valle de la Puerta, en el departamento Arauco- genera en la actualidad 150 Mw de energía renovable que entrega al sistema interconectado nacional.

De esos 150 MW, unos 50 Mw se activaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los otros 100 Mw fueron adjudicados posteriormente.

El emprendimiento es gestionado por una empresa conformada por el Gobierno de La Rioja (75%) y la firma local Enarsa (25%), y prevé una ampliación para sumar otros 50 Mw, lo que demandaría unos 60 millones de dólares, pago que estaría garantizado por la comercialización de la energía.