Los cinco increíbles récords que puede batir el tenis español en 2022

No cabe duda de que España es una potencia tenística mundial desde hace décadas en el circuito ATP. Entrenadores prestigiosos, academias de renombre mundial, clubes históricos consolidados en la formación de nuevos talentos, un clima privilegiado y la proliferación de referentes continuados en el tiempo son algunos de los ingredientes que sazonan la receta mágica del deporte rey de la raqueta en el país peninsular. Esta temporada está siendo espectacular, con Carlos Alcaraz y Rafael Nadal copando el ranking y ganando tres de los cuatro Grand Slams disputados, pero hay mucho más. Quedan semanas por delante en las que el tenis español puede alcanzar hitos memorables que engrandezcan aún más su leyenda.

1- Dos jugadores del mismo

país en el top-2 del ranking ATP

La última semana en que hubo dos compatriotas copando las primeras posiciones de la lista fue el 7 de agosto del 2000, con Agassi y Sampras en lo más alto. Nunca se ha dado una situacióin de dos españoles en el top-2, pero tampoco jamás se acabó una temporada en la que dos jugadores del mismo país estuvieran en esas posiciones. Ruud y Tsitsipas parecen ser los que tienen más opciones de evitarlo, aunque todo dependerá también de cuántos torneos disputa Nadal de aquí a final de año.

2- Ser el tercer país con más de un jugador que ha terminado alguna temporada en el número 1

Estados Unidos y Suecia cuentan con el honor de ser los únicos países en los que varios tenistas terminaron en lo más alto alguna temporada, algo que España no ha conseguido aún ya que Nadal es el único de los números 1 españoles que terminó un año en esa posición. Ferrero y Moyà sumaron sus semanas en plena competición y no pudieron finalizar una campaña en la cúspide, algo que sí se propone hacer Alcaraz, con muchas opciones para conseguirlo.

3- Terminar la temporada

con tres jugadores en el top-10

Esta condición la tienen ya asegurada tanto Nadal como Alcaraz, pero no se puede descartar que Pablo Carreño vuelva a irrumpir en tan selecto grupo. Su triunfo en Canadá le ha reportado una ingente cantidad de puntos y si logra cuajar algún otro resultado importante en lo que queda de temporada, conseguiría esa hazaña. Es preciso recordar que han pasado ya 20 años desde la última vez que no hubo un español entre los 10 mejores del mundo ya que Nadal no ha abandonado esa posición desde que entró en 2005.

4- Erigirse en uno de los dos

países con más jugadores

en el top-100 a final de año

Si hay un aspecto que mide perfectamente el estado de salud del tenis en un país, ése es la cantidad de jugadores situados entre los 100 mejores del mundo. Actualmente, España cuenta con 10, al igual que Francia. Por delante, se sitúa Estados Unidos, con 13 miembros. Todo puede cambiar en las próximas semanas, pero hay un dato importante que hace pensar que el número de España es difícil que decrezca ya que el tenista nacional peor clasificado dentro del top-100 es Bernabé Zapata, y ocupa la plaza 78.

5- Batir el récord histórico

de torneos ganados en un

solo año por tenistas españoles

La plusmarca nacional en este sentido data del 2010, cuando hubo un total de 20 torneos levantados por jugadores nacionales. El segundo mejor registro se alcanzó en 2013, cuando hasta en 17 ocasiones hubo un tenista español campeón. A estas alturas de campaña, el número de títulos ganados por un español alcanza la cifra de 14.

