Los molineros afirmaron que la suba del trigo «es coyuntural y tiende a apaciguarse»

El presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, afirmó que la suba internacional del precio del trigo «es coyuntural y seguramente tiende a apaciguarse en los próximos días», y consideró necesario «buscar el equilibrio entre los consumidores argentinos y el potencial de las empresas de exportar alimentos al mundo».

«Tenemos muy poco para hacer desde nuestra industria, nosotros copiamos el precio del trigo, en este momento el trigo forma el 90% de nuestro costo, no hay manera de disimularlo; cuando aumenta el trigo aumenta la harina y cuando baja el trigo también baja la harina», dijo Cifarelli en declaraciones a AM 750.

En ese sentido, afirmó que el aumento del trigo «es coyuntural y seguramente tiende a apaciguarse en los próximos días».

No obstante, advirtió: «Si el conflicto bélico se sostiene en el tiempo, habrá que tomar otras medidas».

Acerca de la decisión del Gobierno de no subir retenciones al trigo y maíz, dijo que «es una decisión bastante sana y lógica; no tocar las retenciones de trigo y tampoco de maíz porque son dos cultivos que le han dado mucho beneficio a nuestro país».

En cuanto al cierre de exportaciones de harina y aceite de soja, sostuvo que «el potencial exportador que tiene este país cuando tiene una noticia así genera mucho ruido; habrá que ver cuáles son los pasos a seguir».

«Yo creo que no puede haber sesgo en exportación de ningún producto argentino porque Argentina necesita el mundo, habrá que buscar el equilibrio para que tanto los consumidores argentinos como el potencial de las empresas de exportar alimentos al mundo estén todos felices», agregó.

Señaló que trabajan con la Secretaría de Comercio Interior para «terminar de consolidar el fideicomiso para que la harina de un kilo valga exactamente lo mismo ahora y hasta fin de año, junto con el paquete de fideos».

«Para eso se armó un fideicomiso compensatorio para que los molinos puedan asistir, se siga vendiendo al mismo precio con cualquier volatilidad mundial que suceda», concluyó Cifarelli.

