Los Pumas jugaron otro gran partido y reafirmaron lo hecho contra los All Blacks con un empate ante Australia

Compartir

Linkedin Print

Los Pumas dieron muestras de personalidad tras la hazaña histórica ante los All Blacks: igualaron 15-15 con Australia en el McDonald Jones Stadium de la ciudad de Newcastle en un partido electrizante que tuvo nuevamente a Nico Sánchez como protagonista central en el combinado Albiceleste. El duelo correspondió a la segunda fecha del Tres Naciones.

El seleccionado argentino, que teniendo en cuenta la sede única en la que se disputa el torneo fue el local del partido, dio batalla durante la parte inicial, aunque fue Australia el que llevó las riendas del partido.

Los Wallabies pasaron al frente en el marcador antes de los 5 minutos con un penal que ejecutó Reece Hodge, pero rápidamente Los Pumas nivelaron el resultado con una respuesta por la misma vía de Nico Sánchez, el héroe nacional ante los All Blacks.

A los 14, los árbitros tomaron un lugar central en el juego. Tras la salida por lesión de Juan Imhoff, Australia parecía haber alcanzado el try, pero la revisión de la jugada permitió invalidarlo porque la repetición mostró que Jordan Petaia tenía un pie sobre la línea al apoyar la guinda.

Argentina logró desnivelar en un momento el tanteador con otro penal de Nico Sánchez, pero la alegría duró unos pocos minutos porque nuevamente Hodge equiparó por esa misma vía.

A segundos del cierre de la primera etapa, otra vez los jueces fueron protagonistas tras anular el try que había anotado Marika Koroibete por un forward pass en la maniobra previa. Un penal previo a esa acción le dio la posesión de todos modos a los Wallabies, que mantuvieron a los argentinos metidos atrás hasta una nueva falta que finalmente Hodge decidió cambiar por un penal para terminar la primera parte con un 9-6 a favor de los australianos.

El complemento parecía profundizar la tendencia favorable para el combinado australiano. El nivel en la primera etapa de Argentina había dejado dudas y apenas comenzaba el complemento Hodge estiraba la ventaja con otro penal. Para colmo, Sánchez tenía la chance de nivelar un poco el trámite con un penal incómodo que terminó fallando.

Hacia los 15 minutos, los Wallabies parecían encaminar el resultado a su favor, poniéndose 15-6 con el penal de Hodge que justificaba lo que se veía sobre el césped.

Sin embargo, la personalidad argentina afloró y lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Una falla australiana impulsada por los argentinos le permitió a Sánchez descontar con un penal a los 22 minutos y pocas acciones más tarde otra vez Sánchez dejaba a Argentina a tiro de un penal para el empate. Argentina caía, pero ahora era por 15-12.

A la media hora de la segunda parte, la dinámica del juego quedó establecida: una gran presión albiceleste le permitió a Sánchez tener otro penal para tirar a los palos y poner el 15-15 en el marcador con varios minutos por delante.

Si bien Hodge tuvo a los 37 minutos un penal para cerrar el duelo a favor de los Wallabies, el pateador australiano falló y dejó el encuentro abierto. Sobre el final, Los Pumas apostaron todo y casi terminan anotando un try en una guinda que por poco no alcanzó a capturar Santiago Cordero tras un kick de Pablo Matera.

“La fuerza de este equipo es jugar juntos todo el partido. Y cuando aparece la oportunidad tenemos jugadores muy peligrosos que pueden hacer la diferencia”, declaró el capitán Pablo Matera tras el juego. “El primer tiempo no estuvimos tan finos como habíamos terminado el partido pasado. Es un equipo que no se frustra, que sabe que hay momentos más difíciles que otros en el partido. Este equipo por más que esté nueve puntos abajo no baja los brazos”, reconoció.

Este Tres Naciones que se juega completo en Australia y tiene la ausencia de Sudáfrica (decidió bajarse por la pandemia de coronavirus) continuará el próximo sábado con un nuevo enfrentamiento entre Los Pumas y los All Blacks. Actualmente, la tabla está igualada con seis puntos para cada equipo, aunque los australianos y los de Nueva Zelanda tienen un partido más que los argenitnos.

Compartir

Linkedin Print