Los Pumas perdieron 24-13 ante Los Springboks

El combinado argentino no pudo con la jerarquía de los sudafricanos. El equipo albiceleste viajará a Europa para afrontar un último compromiso frente a España antes del debut contra Inglaterra en el Mundial de Francia

El test match que animaron Los Pumas y Los Springboks en el José Amalfitani comenzó de manera accidentada. Es que en menos de dos minutos, Matías Moroni debió reemplazar a Santiago Chocobares, debido al doloroso e impactante choque que sufrió el argentino con su adversario sudafricano. De inmediato, el cuerpo médico del combinado local aplicó el protocolo de conmoción y el estratega australiano, Michael Cheika no dudó en realizar la variante.

En la reanudación del pleito, la visita tomó el dominio absoluto de la ovalada. El sacrificio de la última línea del dueño de casa evitó los constantes ataques africanos, hasta que Manie Libbok abrió el marcador a través de un penal (segundo que ejecutó) para poner a los de Jacques Nienaber en ventaja por 3 a 0.

La reacción de Los Pumas llegó en el momento justo. A través de la picardía de Gonzalo Bertranou, el try se dio en medio del desconcierto generalizado del rival y la conversión de Emiliano Boffelli hizo delirar a un público que festejaba el 7-3 a su favor. Y antes de llegar al descanso, el rosarino volvió a patear a la H para extender el triunfo parcial a 10 a 3. Los hinchas festejaban a través de las patadas de la estrella del Edinburgh.

Sin embargo, en la reanudación del choque en el complemento Sudáfrica expuso su jerarquía con el try de Makazole Mapimpi y la conversión de Manie Libbok, quien a pesar de no contar con sus mejores días, su disparo ingresó en la H para establecer la igualdad en el score: 10 a 10.

A diferencia de lo que ocurrió en la etapa inicial, Argentina mostró una actitud muy pasiva en el segundo tiempo y Los Springboks dieron muestra de su autoridad. Canan Moodie capitalizó el desconcierto generalizado de los sudamericanos y revirtió la historia para poner el 15-10 a su favor, aunque unos instantes después logró descontar Emiliano Boffelli con su pie de terciopelo: 15-13.

La victoria sudafricana pudo ser más amplia si Manie Libbok no hubiera tenido una efectividad tan baja en sus intentos a los palos. El número 10 llegó a tener una escasa productividad cuando con tres remates llevó el resultado al 24 a 13 definitivo. De los nueve disparos que ejecutó en el José Amalfitani, sólo 5 sumaron puntos.

Algunos aspectos positivos para Los Pumas fue el regreso de Guido Petti a la actividad, quien no jugaba desde octubre del año pasado, y el récord que quebró el ex capitán Agustín Creevy, quien ingresó cuando faltaban 20 minutos y se convirtió en el único argentino en haber representado al país en 100 test matches.

Por su parte, el Comité de Revisión de Infracciones de la Sanzaar (entidad que agrupa a los seleccionados del hemisferio Sur) resolvió anoche suspender por dos semanas al jugador cordobés Juan Cruz Mallía, quien se perdió el partido de este sábado y recién podrá regresar en el último encuentro de Los Pumas frente al seleccionado de España, el próximo 26 de agosto en Madrid.

Luego de unos días de descanso, el plantel argentino efectuará una concentración en Portugal y el 26 de agosto afrontará su último compromiso previo al Mundial ante España en el estadio del Atlético de Madrid, para luego instalarse en la ciudad francesa de Nantes. En la Copa del Mundo Francia, Los Pumas integrarán la Zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa.

Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, en el Stade de Marsella, el 9 de septiembre; luego jugará el 22 frente a su par de Tonga, en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne. En tanto, el 30 de septiembre chocará con Chile en Nantes, en el Stade de la Beaujoire, el mismo estadio con el que cerrará la fase clasificatoria ante Japón, el 8 de octubre. Sudáfrica, en tanto, estará en el Grupo B del Mundial junto a Irlanda, Tonga, Escocia y Rumania.

Inglaterra, rival de Los Pumas en la Copa del Mundo de Francia y actual subcampeón mundial, perdió frente a Gales por 20 a 9 en un encuentro amistoso disputado en el estadio Principality de la ciudad de Cardiff. El seleccionado galés dio la sorpresa al derrotar a La Rosa tras un parcial adverso de (6-9), superando a su rival con el rigor de sus forwards.

En la primera parte, el medio apertura inglés Marcus Smith sumó tres penales, mientras que el Dragón descontó con dos penales convertidos por Leigh Halfpenny. En la parte complementaria, el equipo local avasalló a los ingleses y se quedó con una clara victoria con los tries de Gareth Davies (2) y George Notrh y tres conversiones de Halfpenny.

El sábado próximo, los seleccionados de Inglaterra y Gales jugarán la revancha en el mítico estadio Twickenham, de la ciudad de Londres. Previamente, Escocia derrotó a Francia por 25 a 21, en el Murrayfield Stadium de Edimburgo. La semana que viene ambos seleccionados se medirán nuevamente en el estadio Saint-Etienne en París.

Formaciones

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Pedro Rubiolo y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Santiago Cordero, Santiago Chocobares. Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Martín Bogado. Entrenador: Michael Ckeika

Sudáfrica: Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi (capitán) y Thomas Du Toit; Jean Kleyn y Marvin Orie; Deon Fourie, Franco Mostert y Jasper Wiese; Cobus Reinach y Manie Libbok; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am y Canan Moodie; Damian Willemse. Entrenador: Jacques Nienaber