Lourdes Sánchez contó que fue al shopping a comprar café y se desató un escándalo en las redes

En medio de la pandemia de coronavirus se le pide a la población no salga de sus casa a menos que sea muy necesario sin embargo no existe una prohibición, hasta el momento en nuestro país esto es una recomendación para frenar el contagio de la enfermedad.

En este marco, Lourdes Sánchez contó que le dio vergüenza ir a un shopping a comprar unas cápsulas de café. La morocha dijo en «LAM», El Trece, que su pareja, Chato Prada, la llevó hasta la puerta, ella bajó, compró este producto imprescindible para su vida y regresó al auto. Además, confesó que esto le dio culpa ya que entendía que no debería estar ahí.

Al revelar esto comenzó un gran debate en las redes y muchos la criticaron por ir a esos comercios, ya que los empleados de los shopping piden que cierren las puertas por miedo a contagiarse ya que es un lugar al que van muchos turistas, en nuestro país los contagios son por personajes que vienen de países considerados de riesgo por el alto contagio. “Está jodiendo?? tenía que irse al shopping a comprar “un café” que ella consume!!

“Toma cualquier café”, escribió una usuaria. “Y si, se puede vivir sin tomar café. Es lo mismo que el que se va de vacaciones”, agregó otra. “Podes tomar café instantáneo. No era necesario”, le recomendaron.