Lousteau: «Vine para apoyar a los mejores candidatos que podría tener Formosa»

Compartir

Linkedin Print

Ayer a las 19 horas, el senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau brindó una conferencia en la peatonal y ratificó su apoyo a la candidatura de Celeste Ruíz Díaz, quien buscará renovar su banca con el sublema «Evolución» en los comicios de noviembre. También estuvo presente el candidato a diputado nacional Fernando Carbajal.

Al comenzar la charla, Ruíz Diaz agradeció a los presentes por el constante acompañamiento y a la vez se mostró contenta por la visita de Lousteau a quien agradeció por «habernos acompañado siempre, y haber seguido de cerca todo el proceso de lucha que llevamos adelante los formoseños».

Seguidamente, indicó que hoy estamos ante un momento «bisagra» donde recordó que «los formoseños hemos atravesado por momentos que marcan un antes y un después en la historia, hemos sido víctimas de las peores atrocidades por parte de este gobierno a través de una cuarentena de un año y medio. Somos nosotros quienes hemos sido víctimas de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en ningún otro lugar del mundo tuvimos ciudadanos varados al costado de la ruta, o ciudadanos que eran sacados de sus casas en la madrugada como si fueran delincuentes, tampoco pasó que los trabajadores tengan causas o hayan sido detenidos por estar reclamando su derecho a trabajar, entre otros atropellos».

Valoró que «los formoseños llevamos un proceso de lucha como nunca antes lo hicimos, fue allí donde a partir del compromiso salimos a pelear por nuestros derechos, salimos a la calle para decirle a Insfrán que no íbamos a permitir que sigan pisoteando nuestros derechos, que estábamos en la calle para defender lo que nos correspondía».

La edil capitalina, dejó en claro que «somos Juntos por Formosa Libres» y que «Evolución» no es solo un sublema, sino un equipo con una nueva generación de jóvenes que «estamos preparados para ganarle al gobierno de Gildo Insfrán y la Municipalidad a Jorge Jofré».

«Estamos construyendo una alternativa seria, estamos preparándonos para gobernar, vamos a llegar a ver la Formosa Libre con la que siempre soñamos. Somos un equipo de gente joven con ganas de trabajar, comprometida no solamente con nuestra tierra sino también con nuestras vecinos y vecinos, vamos a dar hasta lo último para construir y ver la Formosa Libre con la que siempre soñamos», lanzó y clarificó que la del 11 de noviembre será una «elección bisagra» porque «en el 2023 las urnas se van a llenar con los votos del cambio, y después de 30 años vamos a decir ‘Chau Gildo'».

Por su lado, al hacer uso de la palabra Carbajal agradeció la presencia del legislador nacional porque «para nosotros su visita es un enorme orgullo, por lo que representa Martín como dirigente político nacional, por las expectativas que tenemos a futuro. Él al igual que Celeste representa como lo dice el sublema ‘Evolución’ donde tiene un modo distinto de entender la política, y nosotros también estamos en ese camino. Queremos políticos que estén con el oído puesto en el pueblo, que estén mirando lo que le pasa a la sociedad, pero necesitamos también políticos que se preparen, que estudien, que tengan propuestas concretas, y eso es lo que representa Martín».

Resaltó el ex juez federal que Formosa Libre es un «grito de batalla», pero también es «un proyecto político que está convencido de que vamos a llegar al gobierno en el año 2023, y el primer paso es que en estas elecciones no solo vamos a repetir los resultados de las PASO, sino que vamos a demostrar que la política no es matemática, y vamos a tener un enorme triunfo electoral».

Martín Lousteau

Consecutivamente, quien se dirigió a los presentes fue Lousteau que no se guardó elogios tanto para Fernando Carbajal como así también para Celeste Ruíz Díaz a la que reconoció como «una luchadora desde la militancia, que en los momentos más duros de la pandemia y la cuarentena levantó la voz y trabajó nacionalmente para que se visibilizara lo que pasaba acá».

Por otro lado, rescató que el resultado de las PASO tuvo como «sorpresa» la «contundencia» y «yo estoy convencido de que si le prestábamos más atención a lo que pasó en Formosa no nos íbamos a sorprender de lo que los resultados a nivel nacional, este fue el primer termómetro de una sociedad que colectivamente dijo basta a un Estado que decida qué pasa con nuestra vida y la de nuestros hijos, eso se transformó visiblemente en abuso de libertades».

«Después de las PASO, el estado de ánimo cambió y por eso no tengo ninguna duda de que vamos a ganar la elección. Le vamos a ganar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a todo el peronismo unido, a toda la Patagonia, y lo más emblemático de todo el país es la pelea que ustedes están dando acá», sostuvo eufórico.

«Que nos levantemos el lunes 15 de noviembre a la mañana sabiendo que en Formosa se ganó es abrir la puerta para que exista otro país en la Argentina, y esa es la pelea que nos queda en estos días. Es el momento de convencer a todos, de dejar todo en la cancha. Estoy acá para apoyar a los mejores candidatos que podría tener Formosa y que ustedes han elegido durante las PASO», sentenció el senador nacional.

Mensaje a los formoseños

Finalmente, al dejar un mensaje a todos los formoseños, Lousteau aseveró: «el mensaje que les dejo es que se puede pelear por una Formosa Libre, y que va a ocurrir, y que esta elección en Formosa es emblemática para lo que pueda pasar en el resto del país».

Compartir

Linkedin Print