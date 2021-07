Luis Scola antes del debut ante Eslovenia: “No tenemos que revalidar nada en Tokio”

Compartir

El capitán del seleccionado de básquetbol indicó, de cara al debut en Japón, que internamente la dinámica para “terminar de completar la mejor previa y tratar de jugar lo mejor que se puede para después convivir con el resultado que toque”.

Luis Scola afirmó este jueves que no tienen “nada” que revalidar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que debutarán el lunes contra Eslovenia, tras el subcampeonato mundial de China 2019.

“En mi visión no tenemos que revalidar lo hecho hace dos años en China. Debemos lograr la mejor preparación y acercarnos lo más posible a nuestro techo. Eso nos va a llevar a un lugar, mejor o peor que en China, no lo sé”, comentó el campeón olímpico.

“Pero no tenemos que buscar un resultado, internamente nuestra dinámica es terminar de completar la mejor previa y tratar de jugar lo mejor que se puede para después convivir con el resultado que nos toque. Pero lo bueno que nuestro compromiso es el más alto que podemos tener”, explicó en una nota con el sitio de la Confederación Argentina de Básquet (CAB).

Scola, con contrato vigente con Varese de Italia, irá por su quinto Juego Olímpico, entre los que pasaron el oro de Atenas 2004 y el bronce de Beijing 2008, aunque admitió no darle lugar a lo “emotivo” y solamente se prepara con “entusiasmo” de cara al choque del lunes (1.30 hora Argentina) contra la Eslovenia de Luka Doncic, una de las figuras de la NBA, por el grupo C.

“La diferencia con China es que, en la previa del Mundial, este grupo tenía una especial contención por lo que había hecho el anterior, la Generación Dorada, que por los resultados conseguidos y nombres pesados que tenía, generaba cierta sombra sobre este equipo y no le permitía volar y desarrollar su historia”, recordó.

“Lo que hicimos los más veteranos fue convencerlo de que podía hacer su propio vuelo, hoy en día ya no se lo tiene que convencer. Ya lo sabe. La narrativa pasa por reproducirlo en otro escenario, más complejo y parejo. Nada más”, explicó el exNBA.

La mejor versión olímpica de Scola, en términos estadísticos, se dio en la fase de grupos de Beijing 2008 frente a Rusia cuando completó su planilla con 37 puntos (12-16 en dobles, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 tapones y un robo).

Además, el ala-pivote tiene 525 unidades en la historia de los Juegos Olímpicos, por encima de Emanuel Ginóbili (523), y cerca del brasileño Marques Wlamir (537) y el español Paul Gasol, que estará en Tokio, con 623. Lejos, el australiano Andrew Gaze (789) y el brasileño Oscar Schmidt (1.093).

Los números de Scola en cada presentación olímpica fueron Atenas 2004 (17,6 promedio), Beijing 2008 (18,8), Londres 2012 (18) y Río 2016 (14,8).

Asimismo, a pesar de las tres derrotas en los amistosos jugados en Las Vegas, el histórico basquetbolista destacó que “solamente” hubo una mala producción contra Nigeria, ya que perder con Estados Unidos “estaba en los papeles” y con Australia “se hizo un buen juego”.

Y de cara al debut, en una zona que también estarán España y Japón, analizó: “Eslovenia tiene al jugador en mejor forma del mundo, que nunca perdió un partido con él en cancha. Doncic tiene números que nunca se vieron en la historia, porque los repite en Europa, la NBA y FIBA”.

“Nunca nadie tuvo ese nivel de dominio. Con un jugador así, ya de por sí, cualquier equipo es poderoso. Deberemos hacer un gran partido para ganarle”, cerró.

