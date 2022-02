LVA RUS 21/22: Policial no afloja y sigue en lo alto de la tabla

Compartir

La parte alta de las posiciones de la LVA RUS está que arde. En la tarde del viernes, Mutual Policial de Formosa cosechó un nuevo éxito en Concepción del Uruguay, la sede del Tour 3 de Fase Regular, en sets corridos sobre el Club Atlético Paracao (parciales de 25-18, 25-23 y 25-17) para quedar con 35 puntos en un lote de líderes que no se da tregua.

Enseguida quedó claro que la figura del primer set iba a ser Rodríguez. El número 18 de Policial, autor de 7 puntos en el set, disparó dos aces para un 5-2 que hizo que su equipo no volviera a mirar atrás. Mosquera se incorporó al goleo para reforzar el control (14-9) y en la recta final volvió a la carga Rodríguez, que puso el 22-16 con ayuda de un bloqueo de Araya. Paracao poco pudo hacer ante el buen juego rival, coronado por un bloqueo de Ocampo en el 25-18.

El mismo Ocampo se cargó luego la responsabilidad del goleo en Mutual, con sus propios 7 puntos en un segundo set en el que hubo más oposición del otro lado de la red, con Pereyra a la cabeza (6 tantos en su haber). Así fue que la Bomba pudo revertir un 14-10 formoseño, edificado con nuevos bloqueos (Ocampo y Niz), hacia un 18-18 que dio paso a un final electrizante. Tras un bloqueo de Beltrán, Pereyra empujó a Paracao hacia un 22-20 que luego no pudo ratificar. Rotó Mosquera, luego Ocampo sumó y finalmente Niz, con un ace, completó la arremetida por 25-23.

A pesar de haber cedido el set previo, Paracao mantuvo el fuego encendido y se puso 4-1 con dos bloqueos del ingresado Bembenuto, pero por la misma vía replicaron Rodríguez y Ocampo para que Policial lo empatara 5-5.

Al rato, Ocampo figuró en todos los rubros y Cascú apuntaló el rendimiento, lo que colocó al bando formoseño en un 15-12 que allanó el camino hacia el cierre. Más puntos de Ocampo y Rodríguez, junto con una serie de errores rivales, construyeron un 24-16 que, en la primera chance con ataque propio, Rivero convirtió en 25-17.

