Lyon: Nakashima profundizó el mal momento de Schwartzman

Diego Schwartzman (91°) atraviesa una crisis de resultados y confianza en su carrera, la cual lo tiene al borde de salir del Top 100. Y las buenas sensaciones siguen lejos para el argentino, justo de cara a Roland Garros, uno de los torneos predilectos del argentino.

Este lunes en el ATP 250 de Lyon, el albiceleste no pudo con el siempre complejo estadounidense Brandon Nakashima (47°).

Fue 7-5 y 6-3 para el octavo máximo favorito, en poco más de dos horas de juego para meterse en segunda ronda.

El presente no le sonríe al porteño, que llegará a París con cinco caídas en fila y suma un total de 23 derrotas en sus últimos 28 partidos. Estos números reflejan la gran pérdida de terreno del argentino en el ranking, que marcha 91° y que podría salir del Top 100 si no suma triunfos en Roland Garros.

Por su parte, Nakashima, especialista en superficie dura, tampoco gozaba de una brillante actualidad en esta gira de polvo de ladrillo y cortó una racha de tres derrotas consecutivas.

Djokovic cerró su «Novak Tennis Center» en la ciudad de Belgrado y emitió un comunicado explicando los motivos. Getty

Novak Djokovic se está preparando para lo que será su participación en Roland Garros, el segundo torneo de Grand Slam de la temporada. Sin embargo, el serbio sorprendió a todos con un comunicado que llamó la atención e involucraba a su centro de tenis ubicado en Belgrado.

La misiva, publicada por el medio serbio Telegraf, reveló los motivos de la decisión a la vez de que Djokovic también manifestó su agradecimiento a la ciudad de Belgrado y a todos los que impactaron positivamente en el Novak Tennis Center.

«La empresa Tara 2016 S, propiedad de Novak y Jelena Djokovic, tomó la decisión de devolver el terreno y las instalaciones del Tennis Center Novak en Dorcol a la ciudad de Belgrado. Lo consideramos durante mucho tiempo y tomamos la decisión no tan fácil de dejar de trabajar y administrar el terreno, las instalaciones y supervisar el oasis del tenis después de más de diez años. Con gran gratitud devolvemos la tierra a la Ciudad de Belgrado» comenzó relatando en el comunicado.

Luego continuó: «En este lugar, decenas de miles de niños practicaron tenis y junto a sus padres crearon recuerdos y éxitos que perdurarán para siempre. Organizamos siete torneos ATP internacionales, un torneo WTA, recibimos las mejores calificaciones por organización y enviamos la imagen más hermosa de Belgrado, Kalemegdan y Serbia a todo el mundo. Estamos orgullosos de eso. Nos gustaría agradecer a todos los representantes competentes del gobierno autónomo local, la Ciudad de Belgrado, el Gobierno de la República de Serbia, el Ministerio de Deportes, la Asociación de Tenis de Serbia, numerosas empresas por su enorme ayuda y apoyo durante todo el años pasados».

Por último expresó: «Gracias a las miles de personas que pasaron tiempo en el centro de tenis y progresaron junto con nosotros, creando momentos inolvidables. Finalmente, debemos un enorme agradecimiento a nuestros empleados que creyeron en nuestro proyecto y visión. Estamos seguros de que este lugar seguirá siendo el alma deportiva de Dorcol y Belgrado. El consejo de administración de nuestra empresa centrará su trabajo en nuevos proyectos, algunos de los cuales seguirán ocupándose del desarrollo del tenis de niños y jóvenes. Se informará al público sobre esto de manera oportuna».