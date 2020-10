Machado: “Los incendios han aminorado bastante por el cambio de clima que estamos teniendo”

Compartir

El comisario Héctor Machado, coordinador del Plan Provincial del Manejo del Fuego, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la gran cantidad de focos de incendios registrados en Formosa, los cuales han “aminorado” debido al cambio de clima que se está registrando.

“Si se toma la región, el punto caliente abarca casi la mitad del país y parte incluso de Paraguay y Bolivia que es la zona más crítica de acuerdo a un mapa que envían desde nación. Los puntos calientes van variando día a día, un día pueden estar la mayor parte de puntos en Formosa, pero al otro día quizás eso no ocurra, es una variación que se va dando y a medida que se reciben las informaciones se van actualizando”, dijo.

“Hablar de puntos calientes no quiere decir que todos sean incendios, si hay mil puntos calientes en nuestra provincia no es que hoy se hayan iniciado mil incendios, puede que muchos de ellos ya están ocurriendo desde hace días y persisten en esos lugares. Por otro lado, el satélite que toma y capta ciertas temperaturas también capta a lo mejor un lugar donde hay quema de ladrillería, de carbón, son referencias que uno tiene, pero no quiere decir que todos sean incendios”, aclaró.

“De que hay muchos incendios hay muchos, ahora se han aminorado bastante por el cambio de clima que estamos teniendo. Los últimos incendios de la semana pasada fueron en su gran mayoría incendios que han ocurrido tierra adentro, es decir que en su gran mayoría son incendios que están lejos de las rutas, unos días previos a esto, hace un mes más o menos, la mayoría de los incendios se estaban generando sobre banquinas o sobre campos lindantes a la banquina, eso no ha ocurrido los últimos días, son incendios que ocurren campo adentro, pero no solo en nuestra provincia sino que en toda la región”, explicó.

Respecto a dimensionar en cantidad de focos o hectáreas afectadas hasta determinado momento de este 2020, dijo que “nosotros hacemos una evaluación semestral, compartimos la información con una institución nacional que lleva un registro a nivel nacional, eso también nos permite dimensionar lo que tenemos en la provincia, pero por ejemplo dimensionamos dos cosas, la cantidad de incendios donde se interviene y la superficie quemada, algunos datos sobre qué es lo que se quema básicamente”.

En cuanto a si son incendios intencionales, manifestó que “para saber cómo se iniciaron estos incendios hay que hacer una pericia, pero en nuestro país generalmente no se hacen pericias, son muy pocas y es muy complejo hacerlas, si hay 80 intervenciones hacer 80 pericias es mucho, no se hacen de un día para otro, lleva días, semanas, es imposible porque hay que ir al origen de eso, se determina además la causa y cómo se fue propagando, son las tres causas principales que se determinan en una pericia. Sí sabemos que en más del 90% de los casos interviene la mano del hombre, pero no puedo asegurar si es de manera intencional, por negligencia”.

Para finalizar explicó que como “práctica ancestral”, muchos campesinos realizan quemas para mejorar la pastura y alimentar sus animales. “Como no les crece el pasto entonces queman, eso es parte de la idiosincrasia, no lo hacen con intención de dañar, lo hacen creyendo que está bien, esa creencia cultural es lo que tratamos de cambiar, es una cuestión compleja donde deben intervenir varias áreas para tratar de cambiar esas costumbres quizás de hombre de campo”, culminó.