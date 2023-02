Mañana, Autoconvocados y Voz Docente llevará adelante un paro con movilización

Ayer en horas de la mañana, se llevó adelante una conferencia de prensa en el gremio Docentes Autoconvocados en la que se anunció un paro para los días 1 y 8 de marzo, la secretaria general del gremio, Mirka Fernández dialogó con el Grupo de Medios TVO y señaló que «nos iríamos a la Casa de Gobierno para manifestar más que nada la cuestión salarial, pero esa no es la única queja de nuestros afiliados».

Vale aclarar que también se sumarán a la medida de fuerza los afiliados al gremio Voz Docente.

Fernández comenzó diciendo: «respecto a este ciclo lectivo, lo que se ha resuelto en asamblea, es que llegamos a febrero con un salario inicial de 90 mil pesos que es moneda, hay un acuerdo paritario nacional para llegar al salario inicial de 130 mil con aumentos en cuotas que sería para los que ya superan ese monto inicial».

«Cada organización bajaba la información, nosotros no estamos dentro de esos gremios paritarios, es por ello que salimos a las escuelas a recorrer y hay que decir que hay una bronca generalizada porque los sueldos no alcanzan, es por ello que se ha decidido en asamblea llevar adelante un paro y una marcha para el 1 de marzo y otro para el 8 del mismo mes», añadió.

Asimismo, indicó «nos convocaremos en la plaza San Martín y partiríamos hacia casa de Gobierno a las 9 horas para manifestar más que nada la cuestión salarial eventualmente, pero se agregarán otros puntos más tales como la atención a IASEP que se interrumpe a cada rato, hay docentes a los que se le adeudan los sueldos desde el año pasado, además de la implementación obligatoria del nuevo secundario que significa que se debe readecuar toda la estructura en áreas que implica mucho trabajo, porque además de precarización pedagógica significa también precarización laboral de los trabajadores. Muchos docentes podrían quedar en disponibilidad con esta modificación».

«Los docentes deben cumplir con los acuerdos nacionales que hicieron y es por ello que se debe llevar adelante este nuevo secundario y esto implica un gran riesgo para los docentes», explicó.

«Nosotros no hablamos de porcentajes, solo queremos tener la tranquilidad de que los mismos cubran la canasta básica, queremos tener la tranquilidad todos los meses de cubrir nuestras necesidades alimentarias básicas durante el mes, a partir de allí podemos sentarnos a pensar con un poco más de tranquilidad», manifestó.

Por último, dijo que lo que también vienen peleando como gremio es la incorporación de las sumas no remunerativas al salario básico porque hasta este mes tenemos salarios con sumas no remunerativas, es por ello que cualquier porcentaje que se de para nosotros es insuficiente.

