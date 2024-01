Manchester City confirmó el fichaje del Diablito Echeverri, la joya de River Plate

“No voy a renovar, pero un año o seis meses me voy a quedar”. La frase de Claudio Echeverri en pleno festejo por el título de River Plate en el Trofeo de Campeones dominó los días posteriores en las oficinas del Estadio Monumental después de jugar su primer partido desde el inicio con esta camiseta y la incertidumbre por su futuro llegó a su fin porque es nuevo jugador del Manchester City. “Nos complace anunciar que hemos concretado el fichaje de Claudio Echeverri procedente de River Plate. Claudio firmó contrato hasta junio de 2028, pero permanecerá en River antes de mudarse al Etihad Stadium en enero del próximo año”, anunció el conjunto inglés en sus redes sociales.

Según le confiaron a Infobae, la negociación se cerró en un monto cercano a la cláusula de rescisión. Entre el monto fijo y los bonus por objetivos, la Banda recibirá 24 millones de euros netos, cuando la llave de salida era de 25. No obstante, continúa disfrutando durante 12 meses de la figura de la selección argentina Sub 17 que alcanzó las semifinales en el último Mundial de la categoría. Un detalle: es probable que, cuando en enero de 2025 abandone el país, haga escala “en otro club perteneciente al City Group”, según una importante fuente de la institución. Todo indica que será el Girona. El total de la operación orillará los 29 millones de euros contando impuestos y los porcentajes de las otras partes (incluido Deportivo Luján de Resistencia, el club en el que se formó en su provincia).

“Echeverri sigue los pasos del ganador de la Copa del Mundo de 2022, Julián Álvarez, quien llegó al City procedente de River en 2022 y se convierte en el último de una larga lista de argentinos en unirse al Club. Todos en el Manchester City estamos deseando darle la bienvenida a Claudio al Club y le deseamos la mejor de las suertes en lo que le queda de tiempo en River”, explicaron los Ciudadanos mediante un comunicado.

El Millonario, en paralelo, también lo despidió con el siguiente mensaje: “River Plate y Manchester City llegaron a un acuerdo por la transferencia del futbolista Claudio Echeverri, quien seguirá vistiendo la camiseta de nuestro Club a lo largo del 2024 y luego continuará su carrera en el equipo inglés. Echeverri, nacido el 2 de enero de 2006 en Resistencia, Chaco, llegó con nueve años a River, donde realizó su formación como futbolista pasando por las categorías infantiles y juveniles hasta llegar a la Primera División. Además, tuvo un destacado desempeño en los diferentes seleccionados juveniles de Argentina. Debutó en el primer equipo el 22 de junio de 2023, en la victoria 3-1 de River frente a Instituto, y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Liga Profesional de Fútbol y del Trofeo de Campeones 2023″. Vale destacar que el futbolista actualmente se encuentra abocado al Preolímpico rumbo a París 2024 con la selección argentina, por lo que se perderá el inicio de la Copa de la Liga.

El vigente campeón de la UEFA Champions League se quedará con el pase del joven de 18 años (el 2 de enero cumplirá 18), quien brilló en el Mundial de su categoría con la selección argentina y en el futuro será dirigido por Pep Guardiola sumado a ser compañero de Julián Álvarez. El ganador de la Bota de Bronce por ser el tercer máximo goleador en la Copa del Mundo juvenil se destacó en la formación liderada por Diego Placente y, a su regreso, tuvo una mayor continuidad en el Millonario.

El Diablito solo había participado en cuatro compromisos del club entre junio y julio pasado y, tras volver de la Selección, ingresó 22 minutos en la derrota por penales ante Rosario Central en las semifinales de la Copa de la Liga. Días después, tuvo su bautismo de titular ante el Canalla, donde jugó 61 minutos en Santiago del Estero y alcanzó su segundo título luego de la Liga Profesional 2023. Acumuló 1 asistencia en esos seis encuentros; se mantiene sin goles en el contador personal.

La principal joya de las divisiones inferiores de la Banda era seguido de cerca por los principales clubes de Europa con ojeadores de España, Italia e Inglaterra que monitoreaban su rendimiento en cada duelo. Llegó en 2017 a Núñez proveniente de Deportivo Luján después de que Claudio Otermín y Daniel Brizuela hayan quedado deslumbrados con su talento en medio de una prueba de jugadores en Chaco. Ellos hablaron de inmediato con sus padres para que viajará a Buenos Aires y asegurarse el diamante en bruto.

En pocos meses, se convirtió en viral por sus goles a los cuadros más poderosos del Viejo Continente durante el Venice Champions Trophy, un torneo disputado en Italia. Sus cuatro goles a la Juventus acapararon la atención sobre el pequeño jugador, que finalizó tercero en aquel campeonato. Con Oscar Castellano como entrenador, el chaqueño levantó su primer título de AFA de manera invicta.

Pablo Fernández, su entrenador en Novena División, ponderó su principal atributo: “Una clave es la personalidad de él. El pibe tiene una personalidad muy particular. Es muy humilde, trabajador. Hay muchos jugadores que sacaban mucha diferencia en fútbol infantil y cuando llegan a juveniles y uno los trata a todos por igual sienten que ya no son la estrella, ponen caras, dicen cosas. Este chico nunca fue así, nunca puso cara si le tocó salir. Es muy centrado, muy humilde. El primer mérito es de él mismo, por ser de esa forma. Es un chico muy educado”.

A continuación, explicó cuál es su máxima virtud: “Una inteligencia y comprensión del juego muy desarrollada. Ve la jugada un segundo antes que el resto de los chicos, y se apoya en su excelente técnica para ejecutar lo que su cerebro ya percibió y decidió con la velocidad de un jugador adulto. Es un jugador para seguir de cerca en los próximos años, que da placer verlo jugar. Todos tenemos depositada mucha ilusión”.

En distinto sentido, otra autoridad ligada al proyecto infanto-juvenil de River Plate fue consultada por Infobae por la proyección del Diablito en el último campeón del fútbol argentino: “Es un muy buen jugador, hay muchas esperanzas depositadas para que sea la figura que todos pensamos que puede llegar a ser”.

Sin embargo, el Millonario podrá disfrutar de sus gambetas por un corto tiempo antes de emprender su nueva travesía para ser dirigido por Guardiola en el tricampeón de la Premier League, donde se encontrará con Julián Álvarez, quien vio de cerca su crecimiento en Inferiores mientras el Araña inflaba las redes en Primera.