Manu Ginóbili fue elegido finalista para ingresar al Salón de la Fama del básquet

El bahiense, que supo ser cuatro veces campeón de la NBA con los San Antonio Spurs, y además ganó la medalla de oro olímpica, fue seleccionado entre los candidatos para la instancia decisiva.

Este será un fin de semana especial para el básquet en los Estados Unidos. Desde este viernes hasta el próximo domingo se llevarán a cabo diferentes eventos que terminarán con el NBA All Star Game en Cleveland. Y en ese marco fue donde el argentino Manu Ginóbili tuvo el honor de ser elegido finalista de la clase 2022 para ingresar al Salón de la Fama en su primera temporada para ser seleccionado, a cuatro años de su retiro.

Además de Ginóbili, los otros ex jugadores de la NBA que estaban en la lista y fueron seleccionados fueron Michael Cooper, campeón en la década dorada de Los Ángeles Lakers de Magic Johnson, y Tim Hardaway, histórico base que jugó en los Golden State Warriors y Miami Heat. El restante fue el ex Phoenix Marcus Johnson, hoy comentarista de los Milwaukee Bucks.

A fines de diciembre del año pasado, el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame anunció una lista final de 50 candidatos a los que se le sumaron Manu y otros candidatos como el jugador Tom Chambers, ex estrella de los Phoenix Suns, y la cuatro veces campeona de la WNBA Lindsey Whalen, que también fue incluida entra los finalistas.

Es importante recordar que cada año, el Salón de la Fama busca “honrar y celebrar los momentos y la gente más grande del básquet”. En el primer día de actividad oficial del All Star Weekend 2022, el Comité Norteamericano compuesto por nueve miembros eligió a los que avanzaron al siguiente filtro de selección. Más allá de que no hay un número definido de los finalistas que se pueden seleccionar cada temporada, sólo 10 pueden pasar a la etapa siguiente.

Ahora, Ginóbili pasó a la última instancia para ingresar a un lugar privilegiado en el mundo del básquet internacional. Los seleccionados, que finalmente serán inducidos, se conocerán el próximo sábado 2 de abril durante el Final Four de la NCAA, las semifinales y la final del campeonato universitario de Estados Unidos, que se celebrará en Nueva Orleans.

En ese último proceso, el encargado de hacer la elección final será el Comité de Honores, organismo que cuenta con 24 integrantes divididos entre dirigentes, basquetbolistas que son parte del Salón de la Fama, personal administrativo de la liga y reconocidos periodistas. Para ser elegido de manera definitiva, los candidatos tienen que tener un mínimo de 18 votos positivos para dejar su nombre en la posteridad del baloncesto internacional.

La ceremonia de ingreso para la categoría 2022 está prevista del 9 al 10 de septiembre en la sede del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

